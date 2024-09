Brasília

O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro por mais 90 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em edição desta sexta-feira (13).

A pasta informou, por meio de nota, que o governador Cláudio Castro (PL) pediu a renovação da autorização da Força Nacional no estado no último dia 2. As tropas atuam no Rio desde outubro de 2023.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA SEXTA (13) Leia as reportagens publicadas nesta sexta

"Quando solicitada, a Força Nacional tem como objetivo a preservação da ordem pública, da segurança das pessoas e do patrimônio, conforme planejamento estabelecido pelo órgão de segurança pública apoiado", disse o MJSP.

O contingente a ser disponibilizado será definido pela Diretoria da Força Nacional, que é subordinada à Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do MJSP.

A Força Nacional é empregada nos estados a pedido dos governadores ou ministros de Estado. Ela pode ser mobilizada para conter a violência, como ocorreu no Rio, ou reforçar o policiamento em eventos planejados, como eleições e eventos internacionais (como a Olimpíada no Rio, em 2016, e a Copa do Mundo, em 2014), além de assegurar a segurança de regiões, como terras indígenas.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...