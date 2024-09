Brasília

Senadores e deputados federais de oposição divulgaram um manifesto contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (4) e reforçaram a convocação para o ato bolsonarista em 7 de Setembro.



"Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de cinco anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de

autoridade na Câmara dos Deputados", diz parte do texto.



Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) organizam uma manifestação na Avenida Paulista em defesa do impeachment do ministro. Os parlamentares pedem também o apoio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e da ABI (Associação Brasileira de Imprensa).