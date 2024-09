Brasília

Senadores que integram a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) defenderam nesta terça-feira (3) que a sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, seja marcada para depois das eleições de outubro. A comissão é a responsável pela aprovação do nome.

O senador Sergio Moro (União-PR) foi um dos que levantaram a ideia. "Essa sabatina tem que ser para depois das eleições. Ainda mais com esse clima no país em que não se pode debater as coisas. Não tem clima", disse o parlamentar.

Fernando Dueire (MDB-PE) concordou com a posição do colega. "Isso é um assunto muito sério. É política monetária para o país. E precisa de um exame correto desta Casa", afirmou.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda (2) que o governo Lula (PT) espera que a etapa seja cumprida na próxima semana.

O relator da indicação na CAE será o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

O governo, no entanto, afirma que não pretende, com essa antecipação da sabatina, tentar encurtar o mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, alvo de ataques de Lula.