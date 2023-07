São Paulo

A JDE, empresa que tem em seu portfólio marcas como Pilão e L’Or, anunciou nesta segunda-feira (24) a intenção de compra dos ativos de café e chá do grupo JAV, que inclui as linhas de café Maratá, com forte presença sobretudo no mercado nordestino.

Os valores não foram divulgados, mas a aquisição, que ainda depende da aprovação das autoridades regulatórias, é uma das maiores do setor e pode fazer da JDE a líder do mercado de café no Brasil.

Segundo dados da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), a JDE é atualmente a segunda maior empresa, atrás apenas da 3 Corações. A Melitta ocupa a terceira colocação e a Maratá é a quarta maior.

Além da Maratá, o grupo sergipano JAV tem em seu portfólio de cafés e chás as marcas Café Puro, Chá Maratá e Chá Castellari. A companhia manterá sua presença nos demais segmentos de alimentos em que atua, tais como sucos e achocolatados.

A JDE (Jacobs Douwe Egberts) é uma subsidiária da JDE Peet’s, multinacional especializada em cafés e chás com sede na Holanda. No Brasil, é detentora de marcas como Pilão, L’Or, Caboclo e Café Pelé, entre outras.



ORFEU LANÇA CAFÉ EM EMBALAGEM POMPOSA POR R$ 190

A Orfeu lançou neste mês um microlote de café que foi premiado no concurso Aroma da BSCA (Brazilian Specialty Coffee Association), entidade que representa o setor de cafés especiais no Brasil.

Os grãos foram cultivados na fazenda da própria empresa, no sul de Minas Gerais, e apresentam notas de frutas cítricas, como laranja, limão e mexerica, e adocicadas, como rapadura e melaço.

O microlote chega ao mercado com uma apresentação cheia de pompa. Os 330 gramas de café em grãos vêm em uma garrafa de vidro, vedadas com rolha e dentro de um porta-garrafa de tecido com alça de couro.

Segundo a empresa, serão comercializadas apenas 500 unidades, todas numeradas. O café custa R$ 190,00 e está disponível apenas no e-commerce da própria marca ou na Casa Santa Luzia, supermercado situado no bairro dos Jardins, em São Paulo.

LIVRARIA DE RUA EM SP PROMOVE OFICINAS DE CAFÉ

A Livraria Ponta de Lança, situada no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, promove uma série de oficinas sobre café com as baristas Rebecca Nogueira, do Um Bom Café, e Natália Braga, da Fazenda Recanto.

No primeiro encontro, no próximo sábado (29), as especialistas vão ensinar quatro passos fundamentais para uma boa xícara em qualquer método.

Quem quiser se aprofundar no assunto, haverá uma nova turma em agosto, na qual a dupla deve oferecer mais detalhes sobre os parâmetros do café e ensinar como alcançar uma receita ideal.

As duas oficinas custam R$ 120 e R$ 140, respectivamente. Elas já esgotaram, mas novas turmas devem abrir em breve. Mais informações em https://instagram.com/livrariapontadelanca



