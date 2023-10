São Paulo

Cafés de Minas Gerais e São Paulo foram eleitos neste sábado (28) os melhores do Brasil no Cup of Excellence, o mais importante concurso do setor no mundo.

A premiação elege anualmente os cafés com maior qualidade sensorial do Brasil –ou seja, os mais saborosos e pontuados, conforme degustações às cegas feitas por juízes especializados (veja abaixo detalhes de como é feita essa escolha).

Um lote de café da fazenda Rio Verde, da Ipanema Agrícola, situado em Conceição do Rio Verde, na Mantiqueira de Minas, venceu na categoria via úmida, que envolve os cafés cereja descascado, despolpado ou desmucilado. Ela conquistou uma pontuação de 92,15 –a nota mais alta do concurso, entre todas as categorias.

Cup of Excellence, mais importante concurso do setor, premiou cafés de MG, SP, ES e BA - Folhapress

Já um café da fazenda Fazenda Rainha, em São Sebastião da Grama (SP), na Região Vulcânica, foi o campeão na categoria via seca, voltada aos cafés colhidos e secos com casca.

Por fim, a fazenda Rio Verde também foi a campeã da categoria experimental, que é uma novidade deste ano. Esta premiação se destina aos grãos que passaram por um processo de fermentação induzida, e surgiu como uma resposta à crescente demanda por esses cafés, que têm sabores mais exóticos e ganharam bastante espaço no mercado.

Confira a lista completa de vencedores ao final deste texto.

Os cafés vencedores são comercializados em um disputado leilão, nos quais os produtores conseguem vender os grãos por preços muito além dos praticados no mercado convencional.

Em 2018, por exemplo, o campeão alcançou o maior valor pago por uma saca de café no país: R$ 73 mil.

COMO É FEITA A ESCOLHA

A escolha dos melhores cafés é feita por meio de avaliação às cegas. Na última etapa do concurso, 20 juízes certificados de todo o mundo degustam os cafés finalistas seguindo protocolos internacionais de avaliação de café.

Eles avaliam questões como doçura, acidez e a complexidade das notas sensoriais de modo geral, para atribuir uma nota final em uma escala de 0 a 100.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

O Cup of Excellence é um concurso internacional –o mais respeitado do setor no mundo. A etapa brasileira é organizada pela BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais) e pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

Confira abaixo a lista dos vencedores:

Vencedores do Cup of Excellence 2023

Colocação - Produtores - Propriedade - Cidade (UF) - Região - Pontuação

Via úmida

Ipanema Agrícola S/A - Fazenda Rio Verde - Conceição do Rio Verde (MG) - Mantiqueira de Minas - 92,15 Horácio Antônio de Moura - Sítio Três Barras - Simonésia (MG) - Matas de Minas - 91 Pedro Brás - Casa Brás - Vargem Bonita (MG) - Café da Canastra (MG) - 89,71 José Maria Martins - Fazenda Rochedo - Araponga (MG) - Matas de Minas - 89,26 Jeremias Lietig Braga - Córrego da Liberdade - Afonso Cláudio (ES) - Montanhas do Espírito Santo - 88,88 José Flávio Ferraz Reis / Outro - Fazenda Jr. - Carmo De Minas (MG) - Mantiqueira De Minas - 88,03 Luciano Dutra Pimenta - Sítio Liberdade - Afonso Cláudio (ES) - Montanhas Do Espírito Santo - 88 Luiz Paulo Dias Pereira Filho - Sítio Sr. Niquinho - Carmo De Minas (MG) - Mantiqueira de Minas - 87,82 Ataide Maria Assunção - Chácara Ponto Alto - Piatã (BA) - Chapada Diamantina - 87,79 Sandra Maria Vilela Martins - Fazenda Água Limpa Cristina (MG) - Mantiqueira de Minas - 87,65

Via seca

Fazenda Sertãozinho Ltda - Fazenda Rainha - São Sebastião da Grama (SP) - Região Vulcânica - 91,38 Geraldo Alves de Souza - São Geraldo - Inconfidentes (MG) - Sul de Minas - 90,12 Ronaldo da Silva - Sitio Santa Luzia - Cristina (MG) - Mantiqueira de Minas - 90,06 Homero Teixeira de Macedo Junior - Fazenda Recreio - São Sebastião da Grama (SP) - Região Vulcânica - 89,38 Pedro Brás - Casa Brás - Vargem Bonita (MG) - Café da Canastra - 88,94 Santuario Sul Participacoes Ltda - Santuário Sul - Carmo de Minas (MG) - Mantiqueira de Minas - 88,21 Ecoagricola Café - Ecoagricola Café - Francisco Dumont (MG) - Chapada de Minas - 88,15 Benefício Pedra Branca - Pedra Branca - Pedralva (MG) - Mantiqueira de Minas - 88 Elen Lorencini Moraes - Morada do Sol - Araxá (MG) - Cerrado Mineiro - 87,85 Elmiro Alves do Nascimento - Santiago - Presidente Olegario (MG) - Cerrado Mineiro - 87,47

Experimental

Ipanema Agrícola S/A - Fazenda Rio Verde - Conceição do Rio Verde (MG) - Mantiqueira de Minas - 91,32 Ecoagricola Café - Ecoagricola Café - Francisco Dumont (MG) - Chapada de Minas - 89,88 Jair Brás - Fazenda Campo Alegre - Piumhi (MG) - Café da Canastra - 89,85 Luiza Dias Pereira Lobo - Fazenda Santo Antônio - Carmo de Minas (MG) - Mantiqueira de Minas - 88,79 Maria Valéria Costa Pereira e Outros - Fazenda Irmãs Pereira II - Carmo de Minas (MG) - Mantiqueira de Minas - 88,76 Abex Exportação e Comércio de Café Ltda - Paiolinho - Serra Do Salitre (MG) - Cerrado Mineiro - 87,62 Getulio Vilela Martins - Sítio Águas - Claras Cristina (MG) - Mantiqueira De Minas - 87,41 Sebastiana Vicentina de Oliveira Sandi - Fazenda Bela Vista - Conceição das Pedras (MG) - Mantiqueira de Minas - 87,38 Vitor Marcelo Queiroz Barbosa - Fazenda Lagoa Dos Estulanos - Carmo do Paranaíba (MG) - Cerrado Mineiro - 87,38 Flávio Márcio Ferreira da Silva - Fazenda Água Limpa - Campos Altos (MG) - Cerrado Mineiro - 87,24

 Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo Twitter @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br