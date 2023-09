São Paulo

Um lote de café foi arrematado por US$ 10.005,00 (aproximadamente R$ 49,5 mil) o quilo em um leilão de produtores do Panamá realizado na semana passada.

Trata-se de um grão da espécie arábica e variedade geisha cultivado na fazenda Mount Totumas Coffee, situada na região de Chiriqui.

Os cafés panamenhos deste tipo são frequentemente comprados por valores exorbitantes.

Secagem de café geisha na região de Chiriquí, no Panamá; variedade está entre as mais valorizadas do mundo - Mauricio Valenzuela/Xinhua

O recorde de café mais caro do mundo até hoje pertence exatamente a um geisha panamenho. Em 2022, um lote do produtor Lamastus Family Estates foi arrematado por US$ 6.034 (aproximadamente R$ 30 mil) por libra –ou US$ 13.302 (cerca de R$ 65 mil) por quilo.

Outros lotes de cafés panamenhos foram negociados no leilão da semana passada. Entre eles estava um geisha da fazenda Misty Moutain, da Long Board Specialty Coffee, que foi arrematado por US$ 3.048,00 / quilo (aproximadamente R$ 15 mil / quilo).

Trata-se da mesma fazenda de onde foi adquirido o café que a cafeteria paulistana Pato Rei serviu por R$ 128,00 a xícara —havia apenas 30 doses disponíveis e todas já esgotaram, em ambas as unidades da cafeteria em São Paulo.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Geisha é uma variedade de café que surgiu na Etiópia. Foi no Panamá, contudo, que essa planta alcançou qualidade reconhecida mundialmente.

Como Café na Prensa explicou, alguns fatores explicam os altos valores alcançados por esses cafés. Primeiramente, há a questão sensorial. Esses grãos efetivamente produzem bebidas com notas bastante florais e frutadas, que são muito valorizadas no mercado de cafés especiais.

Em segundo lugar, os leilões muito concorridos ajudam a elevar as expectativas sobre quem vai adquirir os lotes, o que faz com que os lances alcancem patamares muito altos.

Há ainda outras questões, como os altos custos de produção no Panamá, que tem terras e mão de obra mais caras do que outros países da região.

NESPRESSO TROCA DIRETORIA E BUSCA TURBINAR NOVO SISTEMA

A Nespresso decidiu trocar sua diretoria comercial B2C –ou seja, o braço da empresa responsável pelas vendas para o consumidor final. Sai Gabriel Nobre e entra Adriana Vieira, que estava desde 2021 à frente da linha profissional da marca.

A nova diretora tem pela frente um desafio muito claro: aumentar as vendas das máquinas e cápsulas da linha Vertuo, lançada no Brasil há cerca de dois anos e principal aposta da empresa para o futuro.

Esse sistema tem cápsulas diferentes e capazes de produzir bebidas maiores, movimento que marca uma aproximação da companhia ao paladar norte-americano e distanciamento do italiano, que cultiva o hábito de beber cafés em porções menores –os espressos, que garantiram fama mundial à empresa.

Hoje, o faturamento da Nespresso com vendas da linha Vertuo representa apenas 10% do total. A meta é que essa fatia chegue a 18% em 2025.

MAIS1.CAFÉ LANÇA BEBIDA FUNCIONAL

A rede de cafeterias Mais1.Café lança nesta sexta-feira (15) um cappuccino enriquecido com vitaminas e suplementos energéticos.

A bebida contém ingredientes como taurina, cafeína, L-carnitina e vitaminas A a Z. Ela está disponível para consumo nas lojas (R$ 11,90) e para levar (R$ 109,00 a embalagem com 220g).

O lançamento se insere em uma tendência do mercado na área de produtos funcionais. Recentemente, a 3Corações, gigante do setor, lançou uma linha de cappuccinos com Whey.

Fundada em 2019, a Mais1.Café teve uma expansão rápida e atualmente tem lojas em mais de 250 cidades de 25 estados brasileiros.



Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo Twitter @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br