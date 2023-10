São Paulo

O Rio de Janeiro recebe no próximo fim de semana um festival de café com degustações, oficinas e até apresentações musicais.

O Rio Coffee Nation chega à quarta edição, desta vez no Pier Mauá, no centro da capital fluminense.

Festival Rio Coffee Nation tem degustação e oficinas de café - Divulgação

Mais de 50 produtores de várias regiões cafeeiras do Brasil devem expor seus produtos no evento, que terá ainda a presença de convidados europeus, caso de Veda Viraswami, chefe de torrefação do Le Café Alain Ducasse.

Além de degustações e palestras, a programação contempla oficinas que vão desde coquetéis feitos com café até uma aula de 1h30min sobre como preparar cookie de café e avelã.

Haverá ainda workshops sobre introdução à degustação, como abrir uma cafeteria e como harmonizar cafés, entre outros.

O bilhete dá acesso ao pavilhão geral, onde ficam os expositores. Para participar das oficinas, é preciso adquirir a entrada específica –os preços variam.

Segundo Martina Barth d'Avila, responsável pela produção do evento, o Rio Coffee Nation é focado em cafés especiais e orgânicos e terá uma estrutura totalmente sustentável –haverá compensação de carbono pelas emissões necessárias para a realização do festival.

Um dos pilares do evento é dar destaque aos pequenos produtores –ainda que grandes empresas do setor também participem. Por isso, todos os expositores ocuparão um estande de mesmo formato, independentemente do porte.

RIO COFFEE NATION Quando Sexta (20), às 12h; sábado (21) e domingo (22), às 10h

Sexta (20), às 12h; sábado (21) e domingo (22), às 10h Onde Pier Mauá, Armazém 1B - av. Rodrigues Alves, 10, praça Mauá, Rio de Janeiro

Pier Mauá, Armazém 1B - av. Rodrigues Alves, 10, praça Mauá, Rio de Janeiro Preço Ingresso geral a partir de R$ 38,50 em Ticket360 ou na bilheteria do evento

Link: https://www.ticket360.com.br/evento-composto/558/ingressos-para-ingressos-para-rio-coffee-nation-2023

Tiago de Mello, Rubens Vuolo e Daniel Vaz, respectivamente 3º, 1º e 2º colocados no campeonato de preparo de café coado - Mariana Proença/Divulgação

Rubens Vuolo vence campeonato nacional de café coado

O barista Rubens Vuolo, da Amado Grão, de Cuiabá (MT), é o novo campeão brasileiro de café coado. Ele superou 19 profissionais no Campeonato Brasileiro de Brewers Cup, realizado em Curitiba, entre 12 e 14 de outubro.

O café campeão servido por Vuolo era uma mistura de grãos das variedades bourbon rosa –cultivado na Fazenda Um– e laurina –produzido pela Fazenda Daterra.

Daniel Vaz, da carioca Five Roasters, e Tiago de Mello, da paulistana Pato Rei, completaram o pódio.

O campeonato é organizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).



