São Paulo

O mercado de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, recebe neste final de semana um festival com degustação gratuita de cafés de várias regiões produtoras do Brasil, oficinas sobre a bebida e até um campeonato de barista (especialista no preparo de café).

A primeira edição do Café no Mercado ocorre das 9h às 18h, tanto no sábado (9) quanto no domingo (10), e a entrada é gratuita.

Festival servirá cafés de várias origens do Brasil - Danilo Verpa/Folhapress

Além do café em si, o público poderá degustar diversos produtos, como cervejas, azeites e bebidas vegetais. Também haverá a venda de acessórios e utensílios para o preparo da bebida.

O evento contará ainda com palestras e oficinas para quem quiser aprender mais sobre a bebida tão consumida pelos brasileiros.

No domingo ocorrerá a Copa do Mercado, na qual baristas disputam quem prepara o melhor café.

Veja abaixo a programação completa do evento.

Programação do Café no Mercado

Sábado (9)

9h - Abertura com Degustações Gratuitas de Café e Exposição de Produtos

14h - Bate-papo: Novo momento do café especial - com Mariana Proença

15h - Workshop: Momento Barista - com Fazenda Baobá

16h - Moda e Café - Como criar estampas criativas - com Julia Alves de Lima

17h - Workshop de Cafés Especiais - com Café Gourmet Santa Mônica

Domingo (10)

9h - Abertura com Degustações Gratuitas de Café e Exposição de Produtos

10h - Torneio de barista Copa do Mercado

14h - De 0 a 100% Arábica: o que isso diz sobre a qualidade? - Introdução ao café especial e o que a espécie diz sobre a qualidade do seu café - com Keiko Sato e Elis Bambil, da Punga Cafés

15h - Como é a produção de azeite? - com Carla Borriello, do Azeite Borriello

16h - Como é a produção de café de qualidade no Espírito Santo? com Pedro Carnielli - Fazenda Carnielli

Café no Mercado Quando Sábado (9) e domingo (10), das 9h às 18h

Sábado (9) e domingo (10), das 9h às 18h Onde Mercado de Pinheiros - estacionamento superior - Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros, São Paulo

Mercado de Pinheiros - estacionamento superior - Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros, São Paulo Preço Gratuito; baristas pagam R$ 20 para competir na Copa do Mercado

Gratuito; baristas pagam R$ 20 para competir na Copa do Mercado Link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-no-mercado-2023-mercado-de-pinheiros-sp-degustacoes-gratuitas/2273678

