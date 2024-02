São Paulo

"Empírico" quer dizer aquilo que é baseado na experiência e na observação. E foi assim que Guilherme Duarte concebeu uma bebida que é o grande diferencial de sua cafeteria, o Empírico Café.

Trata-se de um café preparado por meio da infusão do pó em água morna, posteriormente nitrogenado, armazenado em barris e extraído gelado de torneiras, como as que são usadas para servir chopes.

Café gelado extraído da torneira no Empírico Café, em São Paulo - David Lucena/Folhapress

O resultado é uma bebida que, visualmente, lembra um chope escuro, com uma pequena camada de espuma no topo. Como é composto somente por café –sem açúcar ou qualquer outro aditivo–, é leve e pouco doce –apenas a doçura natural do próprio café. Servido em um copo alto, de 200 ml, custa R$ 10.

O estabelecimento fica em uma antiga casa de tijolos aparentes no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo, quase em frente à estação Higienópolis-Mackenzie do Metrô.

Duarte conta que, segundo a proprietária do imóvel, o casarão tem mais de cem anos. Ele afirma que já recebeu clientes idosos que atestam que a construção é de fato antiga. Um vizinho diz se lembrar de que nos anos 1950 o local abrigava o mercadinho do bairro.

Com boa iluminação natural, que entra pelas portas frontais e por uma grande janela lateral de madeira, o local tem apenas um balcão e três mesas.

Além do já mencionado café gelado, o estabelecimento serve outras bebidas cafeinadas clássicas, com grãos de diferentes regiões do Brasil, sempre torrados e moídos na própria casa.

Das mãos de baristas experientes, com passagens por cafeterias consagradas, como o Pato Rei, saem espressos (R$ 8), ristrettos (mais curtos e intensos), cappuccinos e coados, além de opções que levam outros ingredientes, como o mocha (com calda de chocolate) e o café creme (com chantilly e xarope natural de baunilha).

Para comer, o pão de queijo feito com queijo da fazenda Atalaia (R$ 10) é o grande sucesso da casa desde a inauguração, em setembro de 2023. Duarte diz que recebe consumidores mineiros –como eles fazem questão de ressaltar– que se impressionam com a qualidade do produto.

Há ainda opções doces, como o bolo de cenoura ralada com especiarias (R$ 18) e o cookie de chocolate amazônico 70% cacau (R$ 13). Com exceção do croissant e do pain au chocolat veganos, as comidas são feitas na própria casa.

