O Starbucks lançou uma bebida que tem chamado atenção pelo exotismo. A linha Oleato é composta por café misturado com azeite, além de outros ingredientes.

As bebidas, que já haviam estreado nos cardápios de algumas unidades, sobretudo na Itália, de onde vem o azeite utilizado, agora estão disponíveis em todas as lojas dos Estados Unidos e em cidades de outros países, como Inglaterra, Canadá e Japão.

Por enquanto, quem morar no Brasil e quiser experimentar a novidade terá que viajar. Procurada pelo Café na Prensa, a Starbucks Brasil, que passa por um processo de recuperação judicial, informou que não há previsão da chegada da bebida ao país.

A excentricidade tem origem em um experimento feito pelo próprio Howard Schultz, fundador da rede de cafeterias americana. Após uma viagem à Sicília, o empresário adquiriu o hábito de tomar uma colher de sopa de azeite diariamente.

Até que um dia resolveu misturar com café e surpreendeu-se com o resultado.

"Tanto em bebidas quentes quanto frias, o que foi produzido foi um sabor inesperado, aveludado e amanteigado que realçou o café e permanece lindamente no paladar", diz Schultz sobre o resultado do experimento, em comunicado divulgado pela empresa.

Ele desafia os que estranham a combinação. "Agora, haverá pessoas que dirão: ‘Azeite de oliva no café?’ Mas a prova está na xícara. Em mais de 40 anos, não consigo me lembrar de um momento em que estive mais animado", diz.

A linha inclui opções como o Oleato Caffè Latte, que leva café de torra clara e leite de aveia cremoso infusionado com azeite, e o Oleato Golden Foam, que tem uma espuma fria infusionada com azeite.

Em uma crítica publicada na versão canadense do site Food Network, Jules Miller diz que, no Oleato Caffè Latte, "o sabor do azeite de oliva é evidente, mas foi muito suave e não um sabor desagradável junto com os outros ingredientes".

Já o Golden Foam, diz a jornalista, deixa o gosto do produto menos explícito, mas "você ainda tem aquela sensação na boca que normalmente teria com azeite de oliva".



