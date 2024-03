São Paulo

A Louis Dreyfus Company (LDC) anunciou nesta terça-feira (26) que assinou acordo com a Cacique para a aquisição de 100% das ações da empresa, que é a maior exportadora de café solúvel do Brasil.

Os valores não foram divulgados, e a operação está sujeita a análise das autoridades regulatórias.

A Cacique é uma das maiores produtoras, processadoras e exportadoras independentes de café solúvel do mundo, com atividades em mais de 70 países, e cerca de 1.000 funcionários.

Grãos de café torrado - Rouelle Umali/Xinhua

Tem duas fábricas, uma em Londrina (PR) e outra em Linhares (ES). Suas principais concorrentes no Brasil são IGC, Cocam e Nestlé, que, juntas, dominam o setor de fabricação de café solúvel.

Em comunicado, Michael Gelchie, CEO da Louis Dreyfus, disse que a operação "está alinhada com a estratégia da LDC de diversificar os fluxos de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado –neste caso, acelerando a expansão dos negócios de café solúvel da LDC".

O mercado brasileiro de café solúvel tem crescido nos últimos anos. Segundo a Abics (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel), o consumo tem registrado, em média, uma alta de quase 4% ao ano nos últimos cinco anos.

O setor tem tentado desvencilhar o produto da pecha de bebida de baixa qualidade, com lançamentos de linhas gourmet, ações de marketing e criação de protocolos de avaliação de qualidade.

Além disso, tem se beneficiado da ascensão de produtos prontos para beber a base de café, como cafés gelados engarrafados e até bebidas funcionais que misturam cafeína com ingredientes como whey. O café utilizado pela indústria alimentícia para a fabricação desses produtos é justamente o solúvel.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

A Louis Dreyfus Company é uma das maiores empresas do mundo no comércio e processamento de produtos agrícolas. Além de café, atua com produtos como algodão, açúcar, oleaginosas, sucos e arroz, entre outros. Com atuação em mais de cem países, tem cerca de 18.000 funcionários.

Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br