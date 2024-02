São Paulo

A marca americana de donuts e cafés Krispy Kreme anunciou uma joint venture com a rede de lojas de conveniência AmPm para vender suas famosas rosquinhas no Brasil.

A empresa diz que o lançamento no país ocorrerá entre o fim deste ano e o início de 2025, e que a expansão no mercado brasileiro é uma das prioridades da companhia.

Segundo a AmPm, o início das operações ocorrerá em São Paulo, e se dará tanto por lojas próprias da Krispy Kreme quanto nas lojas de conveniência da AmPm.

Fachada da Krispy Kreme, que abrirá no Brasil - Brandon Bell/Getty Images via AFP

Procurada pelo Café na Prensa, a Krispy Kreme disse que, no momento, não pode dar mais detalhes sobre a joint venture, que está pendente de aprovação pelas autoridades antitruste brasileiras.

Além dos donuts, a empresa tem forte presença no mercado de cafés. Com grãos de marca própria, as lojas da Krispy Kreme têm um extenso cardápio de bebidas cafeinadas, tanto quentes quanto geladas.

A tendência, contudo, é que os cafés servidos nas AmPm do Brasil não sejam os da marca americana. Isto porque a rede de lojas de conveniência tem contrato com a Nestlé —por isso, atualmente oferta produtos das linhas Nespresso e Nescafé.

A Krispy Kreme, que está presente em quase 40 países, com mais de 14 mil pontos de vendas, tem intensificado sua expansão internacional desde que abriu seu capital na bolsa de Nasdaq, em 2021.

No ano passado, a empresa inaugurou em Paris a primeira das 500 lojas planejadas para a França em um intervalo de 12 meses. A chegada ao país conhecido por sua confeitaria clássica e celebrada mundialmente é uma das incursões mais ousadas da companhia americana.

Com receita anual de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,4 bilhões, na cotação atual), a Krispy Kreme tem como principal concorrente mundial a Dunkin’ Donuts, que já tem lojas no Brasil, todas concentradas no Distrito Federal e em Goiás.

Ambas têm as rosquinhas como carro-chefe, mas suas lojas operam em modelo de cafeteria. Assim, também disputam mercado com gigantes como Starbucks e McCafé —braço do McDonald’s com foco nas bebidas cafeinadas.

Apesar da concorrência, a empresa firmou parceria com o McDonald’s para comercializar seus donuts em algumas unidades da rede nos Estados Unidos. Nos testes feitos inicialmente, a empresa chegou à conclusão de que esse tipo de negócio causa baixa taxa de "canibalização" às suas próprias cafeterias.

Esse modelo de oferecer os donuts da marca em diferentes estabelecimentos se assemelha ao que a empresa pretende fazer no Brasil, ao disponibilizar seus produtos nas lojas de conveniência da AmPm, que tem mais de 1.500 pontos de vendas no Brasil.

Essa é uma das principais estratégias da companhia para alcançar a meta de 75 mil pontos de vendas.

O anúncio da chegada da Krispy Kreme ao Brasil ocorre em meio à crise da Starbucks no país. A SouthRock, que opera a rede de cafeterias no território brasileiro, enfrenta um processo de recuperação judicial.

RAIO X | KRISPY KREME

Fundação: 1937

1937 Sede: Charlotte, Carolina do Norte (EUA)

Charlotte, Carolina do Norte (EUA) Receita (2023): US$ 1,7 bilhão (R$ 8,4 bilhões)

US$ 1,7 bilhão (R$ 8,4 bilhões) Ebitda ajustado (2023): US$ 211,6 milhão (R$ 1 bilhão)

US$ 211,6 milhão (R$ 1 bilhão) Atuação (2023): 39 países e 14.147 pontos de vendas

39 países e 14.147 pontos de vendas Principal concorrente: Dunkin’ Donuts



