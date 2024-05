São Paulo

Nesta sexta-feira (24) é celebrado o Dia Nacional do Café. Mas você pode estar pensando: "De novo?". Pois é, a bebida é tão popular que tem mais de uma data para chamar de sua. Porém, você sabe qual a diferença entre elas e quais de fato importam?

Duas das datas são as mais aceitas pelo setor, e são inclusive reconhecidas oficialmente pelas entidades que representam a indústria, no Brasil e internacionalmente.

O Dia Nacional do Café (24 de maio) foi instituído pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em 2005. A data representa o início da colheita do café na maior parte do país.

Já no dia 1º de outubro há o Dia Internacional do Café, em que países de todo o mundo celebram a bebida. A data é reconhecida pela OIC (Organização Internacional do Café) e pelos 77 Estados-Membros da entidade.

Apesar de o Brasil ser o maior produtor do planeta, o país não está nem entre os dez maiores consumidores do mundo, quando considerado o consumo por pessoa. Veja abaixo os países que mais bebem café:

No Brasil, há ainda quem celebre um chamado Dia Mundial do Café em 14 de abril, mas a data não é de fato reconhecida internacionalmente.

