As maratonas masculina e feminina só serão disputadas nos últimos dias das Olimpíadas de Paris. Mas em março deste ano outra corrida, muito mais inusitada, animou as ruas históricas da capital francesa: a "course des garçons de café".

Tradicional corrida reúne centenas de garçons pelas ruas de Paris - Dimitar Dolkoff/AFP

Carregando uma bandeja com uma xícara de café, um copo de água e um croissant, trezentos garçons dos cafés de Paris percorreram as ruas do Marais, bairro boêmio da cidade, no último dia 24 de março, um domingo.

O objetivo: chegar ao fim do percurso de 2 quilômetros o mais rapidamente possível e sem derrubar nada.

O evento é uma tradição que começou em 1914, mas passou por um grande hiato e não ocorria desde 2011.

Em 2024, ano em que a capital francesa receberia os Jogos Olímpicos, a prefeitura decidiu trazer a tradicional corrida de volta. Com o apoio de sindicatos de hotelaria e restauração e da empresa responsável pelo abastecimento de água de Paris, a corrida voltou a ocorrer.

A prefeita Anne Hidalgo entregou as medalhas pessoalmente aos vencedores. Os ganhadores, aliás, ganharam ingressos para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Os cafés e bistrôs são uma parte importante da cultura francesa. Espalhadas por toda a capital, os estabelecimentos vivem cheios de turistas, mas também são muito frequentados por moradores.

