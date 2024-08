Patrocínio (MG)

Uma cidade de 90 mil habitantes no coração do cerrado mineiro conseguiu unir, em uma mesma cafeteria, um barista que foi três vezes finalista do mais importante campeonato do país e um agricultor vencedor do maior concurso de qualidade do setor, o Cup of Excellence, que é considerado o "Oscar dos cafés".

A Primitivo fica em Patrocínio (a cerca de 400 km de Belo Horizonte) e nasceu a partir da sociedade entre o barista Maurício Maciel e Deyvid Leandro, que tem uma fazenda cafeeira na região.

Primitivo oferece experiências para apaixonados por café na pequena cidade de Patrocínio (MG) - David Lucena/Folhapress

Ela tem tanto cafés produzidos na fazenda de Deyvid quanto em outras propriedades do cerrado mineiro e até nos demais estados produtores do país.

O objetivo é servir cafés com elevada pontuação na escala internacional de avaliação sensorial por meio de um preparo muito bem controlado –algo que Maciel faz com facilidade após participar de vários campeonatos nacionais de barista.

Com isso, a cafeteria oferece experiências difíceis de encontrar em qualquer lugar do Brasil –mesmo em grandes centros urbanos, como São Paulo.

Há desde coados preparados em diferentes métodos até bebidas para os mais entusiastas. Entre elas está a experiência na qual um espresso é extraído usando duas técnicas diferentes, sendo uma delas com o uso da "paragon" –uma espécie de esfera metálica congelada sobre a qual o café é despejado, o que ajudaria a manter as notas sensoriais mais voláteis da bebida.

A ideia é levar ao público final experiências com técnicas que normalmente só são aplicadas em campeonatos de barista.

Maciel diz que a recepção da população de Patrocínio tem sido boa. Ele afirma que os consumidores frequentam muito o local tanto para degustar as bebidas quanto para comprar pacotinhos de café para preparar em casa.

Como nem só de café se faz uma cafeteria, da cozinha saem salgados como os croissants bem folhados, que podem ser apreciados puros ou recheados com cupim desfiado, queijo e cebola roxa ou presunto cru, cream cheese e rúcula, entre outras opções.

O jornalista viajou a convite da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro.

