O novo CEO do Starbucks, Brian Niccol, deve receber um total de mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 550 milhões) em seu primeiro ano à frente da rede de cafeterias e ainda poderá trabalhar remotamente, em Newport Beach, na Califórnia –a sede da empresa fica em Seattle.

Segundo a imprensa internacional, o total que Niccol receberá pode chegar a US$ 113,2 milhões (algo como R$ 620 milhões). Isso inclui um bônus pela assinatura do contrato de US$ 10 milhões e US$ 75 milhões em opções de ações extras para compensar as ações que ele terá que abrir mão da Chipotle, empresa da qual ele era CEO desde 2018.

Brian Niccol assumirá como CEO do Starbucks em 9 de setembro - Dylan Buell/AFP

Ele ainda receberá, claro, um salário, cujo valor anual deve ser de US$ 1,6 milhão. Mas, a depender do desempenho da empresa, ele ainda poderá ganhar, anualmente, um bônus que pode chegar a US$ 23 milhões em ações e quase US$ 3,6 milhões em dinheiro.

Procurada pelo Café na Prensa, a empresa disse que Niccol, que assume o cargo no dia 9 de setembro, tem gerado "retornos financeiros significativos ao longo de muitos anos" (leia mais abaixo).

Segundo o jornal britânico The Guardian, esse é um dos maiores acordos executivos da história corporativa e quatro vezes maior do que o de seu antecessor.

As benesses oferecidas a Niccol não param por aí. Ele não precisará se mudar para Seattle, onde fica a sede da Starbucks. Em vez disso, a empresa bancará a instalação de um escritório para que ele continue trabalhando de casa, em Newport Beach, cidade californiana que ficou famosa pelo seriado The O.C., que fez sucesso no início dos anos 2000.

Como parte do acordo, ele ainda poderá usar o avião da empresa para ir a Seattle sempre que necessário.

Reportagem publicada pela agência Bloomberg mostra que CEOs administrem à distância enquanto os trabalhadores voltam ao presencial é algo que tem ocorrido com frequência. Ela cita companhias como Victoria's Secret e Boeing entre as que são comandadas remotamente.

Procurada pelo Café na Prensa para comentar a chegada do novo CEO, a empresa não confirmou nem negou os valores, mas disse que "sua remuneração na Starbucks está diretamente ligada ao desempenho da empresa e ao sucesso compartilhado de todos os nossos stakeholders".

A unidade de comunicação global da empresa diz ainda, em nota à reportagem, que "Brian Niccol provou ser um dos líderes mais eficazes em nossa indústria, gerando retornos financeiros significativos ao longo de muitos anos". "Estamos confiantes em sua capacidade de fornecer valor duradouro a longo prazo para nossos parceiros, clientes e acionistas", diz.

Sobre o teletrabalho oferecido a Niccol, a empresa informou que "sua agenda excederá as diretrizes de trabalho híbrido e as expectativas de local de trabalho que temos para todos os parceiros (funcionários)" e que "o principal escritório de Brian e a maioria de seu tempo serão dedicados ao nosso Centro de Suporte em Seattle ou visitando parceiros e clientes em nossas lojas, torrefações, instalações de torrefação e escritórios ao redor do mundo".

No Brasil, a operação da Starbucks foi recentemente adquirida pela Zamp, empresa que administra o Burger King no país. A compra ocorreu após a SouthRock, antiga franqueada da rede de cafeterias, pedir recuperação judicial.

