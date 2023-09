Patrícia Villela Marino na sede da ONU, em Nova York - Divulgação

Há pouco mais de um ano, a advogada e empresária Patrícia Villela Marino esteve em Nova York para o primeiro evento de Cannabis no prédio da ONU (Organização das Nações Unidas). Fundadora e presidente do Humanitas360, ela é conhecida pelo trabalho social realizado com a população feminina carcerária, dentro e fora das prisões, que tem como objetivo derrubar barreiras de preconceitos e ajudar na inclusão dessas mulheres na sociedade. Ela foi a única palestrante do Brasil. Falou sobre reparação histórica, igualdade, justiça e Cannabis. Nesta segunda-feira, às 22h, ela volta à cena, em um dos programas mais importantes do jornalismo brasileiro, o Roda Viva, da TV Cultura. E, avisa que vai com o mesmo figurino: um casaco e uma bolsa que foram fabricados por costureiras de Paraisópolis.

"Discutir a Cannabis no Roda Viva é tão histórico como foi na ONU no ano passado", diz Patrícia. "Isso mostra a maturidade participativa da sociedade civil, a qualidade e resiliência da pesquisa científica brasileira." A Cannabis medicinal já encontrou espaço entre pacientes, médicos, cientistas e até mesmo do mercado, regulado pela Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária).

Mas a discussão vai além, é bem maior e complexa. Nas últimas semanas, o STF (Supremo Tribunal Federal) retomou a votação da descriminalização do porte de drogas, mas especificamente da maconha. Hoje, a lei não estabelece qual a quantidade para determinar o crime de tráfico e o de porte para consumo. A decisão cabe inteiramente ao juiz do caso, o que traz uma série de injustiças sociais.

Em paralelo, em um movimento contrário ao STF, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco vem criticando a iniciativa dos ministros, como sendo uma interferência nos trabalhos legislativos. Na última sexta-feira, 15, o presidente Rodrigo Pacheco apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para criminalizar a posse e porte de qualquer tipo de droga. São necessárias apenas 27 assinaturas para o texto começar a tramitar na casa. "Faz tempo que queremos tratar de guerra às drogas e Cannabis no Roda Viva", diz Vera Magalhães apresentadora do programa da TV Cultura. "Mas esbarrávamos sempre na falta de uma figura que por si só atraísse o público e tivesse um perfil que justificasse estar no centro do debate."

Patrícia reúne todas as qualidades. Além de tudo, ela é evangélica e destoa totalmente totalmente da bancada do governo da mesma religião que combate qualquer avanço do tema. Patrícia será sabatinada pelos jornalistas: Fernanda Mena, da Folha de S. Paulo, Denis Russo Burgierman, da Greg News, Lia Rizzo, jornalista e socióloga, Natacha Cortêz, da Marie Claire, e Pedro Borges, da Alma Preta.