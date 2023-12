São Paulo

Vista aérea de Paraisópolis: bairro é sede, por um dia, dos trabalhos de legisladores da Alesp. - Amanda Perobelli / REUTERS

Localizado nas entranhas do luxuoso Morumbi, Paraisópolis, a segunda maior favela paulistana, vai se transformar em sede itinerante da quarta reunião da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta quarta-feira (06). O evento tem como objetivo anunciar os vencedores da seleção do edital lançado em setembro, para incentivar projetos de pesquisas ligados ao tema. O evento começa às 10h, na sede do Legado Talks, espaço criado para discutir saúde, empreendedorismo, empoderamento feminino e educação canábica.

O edital foi lançado, em junho, com o objetivo de incentivar projetos de pesquisa, saúde, tecnologia e inovação que ajudem a enfrentar os novos desafios imposto pela lei, que colocou a Cannabis no Sistema Único de Saúde (SUS), no estado de São Paulo, de autoria do deputado Caio França (PSB). A iniciativa teve 37 projetos inscritos, que partiram de universidades públicas – como a Estadual de São Paulo (Unesp) e a Federal de São Paulo (Unifesp) –, além de fundações e institutos vinculados a hospitais, caso do Sírio Libanês e Albert Einstein, e diversas associações.

Foram selecionados cinco projetos. "Eles partiram de duas universidades públicas, duas associações e um hospital", adianta França, coordenador da Frente, porém sem revelar os nomes dos vencedores. Para o edital, a Frente levantou uma verba de R$ 734 mil para o edital. "O recurso é fruto de emendas impositivas e individuais." A maior parte dessa verba, R$ 434.456, vem do orçamento de França, e o restante do vice-coordenador Eduardo Suplicy (PT). "Ficamos muito felizes com a qualidade dos projetos apresentados", diz ele.

Durante a sessão também será realizado um balanço das atividades realizadas pela Frente Parlamentar no decorrer deste ano, que conta com o apoio do IPSEC (Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis) como agente técnico. A sessão especial será transmitida pelo YouTube da Rede Alesp.