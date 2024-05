Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas: com ajuda de óculos 3D, visitantes poderão ver a ala destinada à Cannabis. (Foto:Karime Xavier/Folhapress) - Folhapress

Começa nesta quinta-feira (23) a Medical Cannabis Fair, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento que vai até sábado traz 100 palestrantes e 80 expositores. Essa é uma feira que, a cada ano, fica mais recheada de novidades, até porque o mercado vem crescendo significativamente. O setor medicinal fechou o primeiro trimestre deste ano com faturamento e R$ 163, 7 milhões, um aumento de 202% se comparado aos R$ 81 milhões arrecadados no mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides (BRCann). O dado se refere apenas aos tratamentos à base de substâncias derivadas da planta, como o CBD (Canabidiol), regulados e prescritos por médicos.

Para quem não tem tempo de rodar toda a feira, há alguns destaques imperdíveis, que vão da experiência imersiva proporcionada pela tecnologia 3D até o lançamento de plataformas de prescrição, que poderá ser acessada por totens. O visitante também vai se deparar com exposições sobre o processo do ciclo do cânhamo, que vai do plantio, extração de produtos medicinais, e aproveitamento das fibras para a indústria têxtil, por exemplo. Marca de CBD também aproveita o evento para anunciar o lançamento da linha medicinal PET, voltada a um problema recorrente em cães idosos, que é a mobilidade. Veja abaixo, com mais detalhes, uma pequena seleção:

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) - Há três anos, o IPT vem realizando revisões de planejamentos estratégicos em áreas com grande potencial de futuro. "Foi assim que começamos a olhar para as indústria farmacêuticas e para a Cannabis medicinal", diz João Paulo Lacerda, pesquisador do IPT. "Mas percebemos que atualmente as associações de pacientes são responsáveis pelo fornecimento do óleo medicinal para a maioria da população." Por isso, o órgão começou a visitá-las para entender o processo da produção, em geral, bem artesanal. Em paralelo desenvolveram no laboratório, um setor de extração, processamento de dados e fabricação, do óleo de Cannabis, de acordo com as normas da Anvisa. O visitantes poderão conhecer virtualmente, com a ajuda de óculos 3D, esse laboratório em pleno funcionamento, com os pesquisadores em ação. "Em breve, o objetivo é ajudar as associações a melhorar o processo de elaboração dos óleos", diz Lacerda.

HEMPITIQUE - Organizou uma espécie de exposição para ilustrar o potencial sustentável da planta, que vai do cultivo até o produto industrial final. O cânhamo tem com propriedade limpar o solo, absorvendo, por exemplo, minerais pesados. Além dos benefícios medicinais das substâncias de seus derivados, é rico em proteínas, aminoácidos, vitaminas, fibras e ácidos graxos, já utilizados para enriquecer alimentos industrializados em outros países. No Brasil, e legislação não permite. Outro grande potencial é o aproveitamento das fibras pela indústria têxtil, que será bem ilustrado na exposição. A mostra pretende quebrar preconceitos e aumentar o conhecimento do público sobre o potencial econômico da planta.

FSB (Full Spectrum Biologics) - Fundada em 2019, nos Estados Unidos, a empresa chegou no Brasil há três anos e participa pela primeira vez da Medical Cannabis Fair. Trata-se de uma empresa de CBD, que resolveu expandir a gama de negócios com o lançamento da linha medicinal para PET. Ela começa com dois produtos: Endopet e Mobile4pet, que são fórmulas exclusivas para combater problemas de mobilidades, causados por dores crônicas, por exemplo. O fabricante reforça que a fórmula aumenta a imunidades e acelera a recuperação muscular e das cartilagens.

CANABINOTE - Lança plataforma de prescrição de Cannabis medicinal, que pode ser acessada nos dois totens digitais disponíveis na feira. A ferramenta dá acesso a pesquisas científicas sobre o tema ligadas à prescrição. Vale conferir.