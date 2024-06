O músico Gabriel O Pensador: maior atração do evento - Steff Lima/Divulgação

Apesar do mercado da Cannabis medicinal ser o mais conhecido, um outro nicho de negócios ligado à planta prospera a todo vapor. São os negócios de acessórios para o mercado recreativo e tecnologias de cultivo. Grande termômetro deste comércio, Expo Head Grow vai para a oitava edição, com 20% a mais de marcas expositoras, do que no ano passado. Além disso, pela primeira vez, a feira terá a presença de outros países, como Suíça, Espanha e Chile participam do evento, que acontece em Itú, no interior de São Paulo, nos dias 8 e 9 de junho, das 10h às 22h.

Maior feira do setor realizada no Brasil, ela é organizada em uma área do Parque Maeda, com locais para exposições, alimentação e de shows. A edição pretende se transformar em um ponto de informação, negócios e lazer. No sábado apresentam-se DJ Lowe (11h), Abissiniaviva (13h), DJ Esteves (14h), Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (16h), Ventania (18h) e Mato Seco (20h). No domingo, a grande atração é Gabriel O Pensador (18h), mas antes sobem ao palco, DJ Justera (11h), Marina Peralta, Verdade Verde Sounds (16h). O encerramento é com Dalsin + DJ Kokay (20h).

Em paralelo, está programada uma série de palestras, que vai de temas como "Contexto da Cannabis Medicinal no Brasil" a ligados ao cultivo. Atenção: o evento é proibido para menores de 18 anos e a entrada é paga. Mais informações no site do evento.