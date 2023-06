Indignados com o crescente número de ciclistas vitimados pelo trânsito brasileiro, grupos de cicloativistas estão convidando doadores de sangue a participar da campanha "Sangue de Ciclista".

A proposta é fazer uma "doação coletiva de sangue" para ajudar a repor os estoques dos bancos de sangue nesta quarta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue.

Ciclistas convidam doadores de sangue para "doação coletiva" no Dia Mundial do Doador de Sangue - Divulgação

"Se querem nosso sangue, vamos entregar no lugar certo", convida Renata Falzoni, uma das mais conhecidas cicloativistas do país. "Queremos mais segurança no trânsito e menos sangue no asfalto", completa ao convidar ciclistas, pedestres e motoristas ao "protesto do bem".

Na capital paulista, a concentração será a partir das 11h no Banco de Sangue do hospital A.C. Camargo Câncer Center, que está com estoques reduzidos. Doadores de outras cidades são convidados a procurar os bancos de sangue locais para aderir ao movimento.

Para os ciclistas participantes, o A.C. Camargo Câncer Center irá reservar um espaço em que poderão deixar suas bicicletas enquanto fazem a doação.

Uma vez que o ambiente é hospitalar, o protesto será feito sem barulho, lembrou o convite.

Entre janeiro e abril deste ano, ao menos 110 ciclistas morreram vítimas do trânsito no estado de São Paulo, segundo dados do Infosiga (sistema de monitoramento do governo paulista). Em uma década, o número de internações de ciclistas vítimas do trânsito em todo o Brasil saltou de 8.831 (2012) para 15.100 (2022), um aumento de 71%, mostram os dados do SUS (Sistema Único de Saúde).

Serviço

Doação de Sangue no A.C. Camargo Câncer Center

Rua Castro Alves, 131, Aclimação.

No local haverá serviço de estacionamento para bicicletas nesta quarta-feira (14).

Outros hospitais do país também estão com estoques baixos e precisam de doações. No site do ministério da saúde (aqui), o doador pode encontrar mais informações sobre onde e como doar.