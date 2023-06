Doar sangue não dói, é rápido e ajuda os outros; saiba como é uma doação

São Paulo

Nesta quarta (14), se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue. Como o próprio nome já diz, a doação é algo voluntário, feito sem qualquer benefício em troca, além de fazer o bem a outras pessoas.

Os doadores até ganham um lanchinho no final do processo, mas isso é comum em outros momentos e também acontece quando vamos a laboratórios fazer exames para cuidar da nossa saúde, por exemplo.

O sangue de todas as pessoas é composto por hemácias, glóbulos vermelhos (que levam oxigênio para todas as células do corpo), leucócitos, glóbulos brancos (os soldados de defesa quando temos infecções), e as plaquetas (que ajudam o sangue a coagular, ou seja, parar de "vazar" e cicatrizar quando nos ferimos).

"Essas células são fabricadas dentro dos nossos ossos, em um tecido chamado medula óssea. A medula produz mais de 10 bilhões de células por dia", informa a cardiologista Carolina Kassab, médica do Núcleo de Hemorragia e Trombose do Hospital Sírio Libanês e membro-fundador da Sociedade Brasileira de Hemostasia e Trombose.

"Tem também a parte líquida do sangue, que é o plasma, onde existem proteínas, açúcares, gorduras, sais minerais e fatores que ajudam o sangue a coagular. Em geral, quando doamos sangue, estamos doando hemácias, plasma e plaquetas."

Carolina explicou à Folhinha coisas importantes sobre doação de sangue. Veja a entrevista abaixo.

Quem pode doar sangue?

Não. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos têm que ter termo de consentimento assinado pelo responsável), pesar mais de 50 kg, estar saudável, alimentado, e não ter tido nenhuma doença grave ou que possa passar pelo sangue.

Quanto tempo a pessoa tem que esperar para doar sangue de novo depois de doar uma vez?

Homens têm que esperar dois meses e mulheres, três meses para uma nova doação.

Por que as pessoas podem precisar de sangue doado?

As pessoas podem precisar de doações quando elas perdem muito sangue, como em casos de acidentes graves ou quando é preciso fazer uma cirurgia grande. Ou, ainda, em algumas situações em que a pessoa não consegue produzir o sangue de que necessita porque a medula óssea está doente.

Existem também algumas doenças hereditárias que fazem com que a pessoa precise de doações de sangue pela vida inteira.

Como a gente sabe que precisa receber doação de sangue?

Geralmente a pessoa se sente muito cansada, fraca, e vai ao médico. Ele pede um exame chamado hemograma. Nesse exame, o médico vai ver se seus componentes do sangue estão baixos a ponto de precisar de uma doação.

Em caso de acidentes ou cirurgias, se o médico viu que o paciente perdeu muito sangue, ele já pode até pedir a doação sem fazer exame nenhum antes.

Como o sangue é colocado para dentro do nosso corpo?

O sangue vai estar guardado em uma bolsa e entra no corpo através de um furinho na sua veia, feito por um enfermeiro, com uma agulha ou um cateter.

Quanto tempo demora para o sangue entrar?

Geralmente cerca de uma a duas horas.

Dói?

Não dói nada, nadinha!

O que o corpo faz quando o sangue doado começa a entrar?

O corpo começa a levar oxigênio para as células e o paciente vai sentir uma sensação de melhora e bem-estar.

Como o médico descobre qual é o tipo de sangue que cada pessoa tem?

Através de um exame chamado tipagem sanguínea. Ele pega um pouco do sangue e usa gotas de líquidos chamados soros. Dependendo de com qual soro o sangue coagular, isso vai indicar seu tipo de sangue.

O que acontece se a gente recebe sangue que não é do nosso tipo?

Isso pode ser muito, muito grave, e todos os profissionais de saúde envolvidos na transfusão de sangue trabalham arduamente para que isso nunca aconteça.

Primeiro, além da tipagem, é realizado um teste no laboratório do banco de sangue chamado "prova cruzada", que mistura seu sangue com o sangue que você vai receber para ver se é compatível mesmo.

Depois, o enfermeiro do banco de sangue, junto com o enfermeiro do quarto do paciente, checa várias vezes sua identificação e seus dados médicos, e compara com os da bolsa de sangue que ele vai receber.

Se ainda assim a bolsa transfundida não for do tipo certo, o paciente vai ter alguma reação, que pode ser febre, suor intenso, dor e xixi escuro, e nessa hora temos que parar imediatamente a transfusão e hidratar muito o paciente, além de deixá-lo monitorizado em uma UTI [Unidade de Terapia Intensiva].

Onde ficam os sangues doados?

Os glóbulos vermelhos são armazenados em geladeira, em temperatura entre 2ºC e 6ºC. As plaquetas são armazenadas em temperatura ambiente entre 20ºC e 24ºC. O plasma é armazenado congelado à temperatura de 18ºC negativos.

Por que as bolsinhas têm cores diferentes?

A bolsa de hemácias é vermelha, é a que a gente vê mais comumente. As bolsas de plasma e plaquetas são amarelo claras.

Sangue estraga? Qual a validade deles?

Sim, estraga, e é importante respeitar o prazo de validade. As hemácias duram cerca de 35 dias; as plaquetas, cinco dias; o plasma fresco congelado, de 12 a 24 meses.

Por que você acha que as pessoas não doam tanto sangue quanto poderiam?

Acho que elas têm medo de que possa doer ou que possam precisar do sangue que elas doaram. Por isso é importante dizer que a doação não dói (dói só a picadinha para o sangue ser coletado) e que, após a doação, sua medula óssea produz de novo todo sangue que você doou, basta se lembrar de beber bastante água e se alimentar bem.

