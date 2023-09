A Uber passou a oferecer na segunda-feira, dia 28 de agosto, o aluguel de bicicletas Tembici nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

O serviço, que até então só estava disponível pelo aplicativo Bike Itaú, está presente no mesmo aplicativo usado para contratar viagens de carro, e funciona em todas as 4.700 bicicletas Tembici de São Paulo e nas 3.600 bicicletas Tembici no Rio.

Estação de bicicletas compartilhadas da Tembici - Divulgação

Antes de chegar às duas cidades mais populosas do Brasil, a parceria entre as duas empresas de mobilidade já estava em atividade no Recife (PE) desde maio, em Salvador (BA) desde junho e em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS) desde julho deste ano.

Segundo a Tembici, a Uber entra como uma forma alternativa para alugar as bicicletas, sem a necessidade de realizar novos cadastros. A empresa diz ainda que nada muda nas funcionalidades do aplicativo original Bike Itaú, e que o banco Itaú Unibanco continua como patrocinador do projeto.

Na nova opção não estão disponíveis os planos de fidelização mensal ou anual, e o usuário só terá como contratar viagens avulsas. Os preços pelo aplicativo Uber seguem a tabela de cada cidade, sem nenhum tipo de desconto em relação ao aplicativo original.

Em São Paulo o sistema cobra R$ 4,39 para os primeiros 15 minutos nas bicicletas tradicionais. Para as elétricas há uma taxa extra de 40 centavos por minuto utilizado. No Rio, o valor é de R$ 5,90 pelos 15 minutos iniciais tanto para bicicletas tradicionais quanto para as elétricas. Tarifas para minutos excedentes e condições de uso também seguem o mesmo padrão do Bike Itaú.

Para os usuários da plataforma Uber que estiverem próximos às estações Bike Itaú, o aplicativo passou a mostrar um botão de aluguel de bicicletas compartilhadas, chamado de "Duas Rodas", na mesma tela que aparecem os botões de viagens de carro, de entregas e de transporte coletivo. Em São Paulo são 330 estações e no Rio são 355 estações. Em ambas as cidades as estações Bike Itaú ficam mais concentradas na região central e nos bairros mais ricos.

"Poder oferecer as bicicletas compartilhadas da Tembici pela plataforma da Uber comprova a relevância que as duas empresas desempenham na mobilidade urbana. Ficamos ainda mais felizes por oferecer aos usuários essa nova opção, que é também uma maneira mais sustentável, acessível e muito conveniente para viajar", afirma Allison Reid, gerente global de micromobilidade da Uber.

"A ampliação da parceria entre a Tembici e a Uber para o Rio e São Paulo representa mais um passo para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis e eficientes de mobilidade para as cidades da América Latina. A iniciativa chega para ser mais uma opção de acesso às laranjinhas, que só este ano já somam mais de 23 milhões de deslocamentos nas duas capitais", observa Gabriel Reginato, diretor de negócios da Tembici.