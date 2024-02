A Prefeitura de São Paulo corrigiu na manhã desta quinta-feira (1), o desvio criado para pedestres e ciclistas no entorno das obras da ciclopassarela que conectará os bairros Pinheiros e Butantã, na zona oeste da cidade.

A mudança aconteceu um dia após a Folha mostrar que tapumes e máquinas interditavam as calçadas da praça Oliveira Penteado, no Butantã. Pedestres e ciclistas eram obrigados a trafegar ao lado de automóveis pela movimentada alça de acesso à Marginal Pinheiros, protegidos por apenas 3 cones em um trecho de 30 metros de pista.

Ciclista usa novo desvio em torno da obra na manhã desta quinta (1) - CAIO GUATELLI

Após avaliação técnica, realizada na véspera, a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) substituiu os cones por uma barreira divisória de tráfego, proporcionando mais segurança a quem trafega no local. Em complemento à iniciativa, operários da Concrejato —empresa que executa a obra— iniciaram às 7h a retirada dos tapumes que obstruíam a calçada.

A obra da ciclopassarela é uma antiga demanda de pedestres e ciclistas que fazem a transposição do rio Pinheiros pela calçada estreita ou pelas pistas da ponte Eusébio Matoso. O projeto, previsto desde 1995, foi aprovado em 2016, e a licitação só foi concluída no final do ano passado. A obra teve início em 12 de janeiro e, segundo a SPObras (empresa municipal vinculada à Secretaria de Infraestrutura), será concluída em 12 meses.

A dois quilômetros dali, andaimes que serviam aos serviços de manutenção da ponte Cidade Jardim interditavam parcialmente a ciclovia Franco Montoro (na margem leste do rio Pinheiros). A obra acontece desde abril do ano passado e até a tarde desta quinta-feira era motivo de reclamação dos ciclistas esportivos, que são o maior público daquela ciclovia e que sentiam dificuldade para treinar com a obstrução viária.

Por nota, a Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) informou que os andaimes seriam retirados ainda na quinta, e que a situação observada pela reportagem era "a conclusão dos serviços de acabamento das obras de recuperação da ponte Cidade Jardim".

Com relação ao desvio em torno das obras da ciclopassarela, a prefeitura informou que "a SPObras vai reforçar a sinalização do acesso feito para pedestres e ciclistas".