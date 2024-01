Quase 8 anos após aprovar o projeto, a Prefeitura de São Paulo iniciou a construção da ciclopassarela que conectará os bairros Pinheiros e Butantã, na zona oeste da cidade.

A obra faz parte das melhorias urbanísticas financiadas pela contrapartida financeira da exploração imobiliária, as chamadas outorgas onerosas. De acordo com registros da plataforma Gestão Urbana SP, da prefeitura, a ciclopassarela está prevista desde 1995, quando a lei da Operação Urbana Faria Lima foi sancionada com menção a uma transposição do rio Pinheiros exclusiva para pedestres e ciclistas. O projeto ganhou ainda mais força em 2004, quando a mesma lei passou por revisão e elevou a mobilidade de pedestres e ciclistas aos principais objetivos do desenvolvimento urbanístico da região.

Região na zona oeste de São Paulo onde será construída a ciclopassarela sobre o rio Pinheiros. Projeto está aprovado desde 2016

Apesar de ter orçamento garantido há quase 3 décadas, as dimensões da obra só foram aprovadas em 5 de abril de 2016, pouco tempo depois da criação do Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo, que entre outras metas, determinou a construção de uma ciclopassarela e 11 ciclovias em viadutos existentes pela gestão 2021-2024.

A entrega da ciclopassarela ainda em 2024 também faz parte do Programa de Metas do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Meta 43, mas a sua gestão reduziu para 7 o número de ciclovias sobre viadutos existentes.

Quando pronta, a ciclopassarela criará um extenso eixo cicloviário entre o extremo oeste da capital até a malha cicloviária do centro, percorrendo a ciclovia Eliseu de Almeida e as ciclofaixas da Rebouças e da Consolação, e se conectando aos eixos cicloviários que levam à zona sul —ciclovia da margem leste do rio Pinheiros e ciclovia da avenida Faria Lima.

A construção da ciclopassarela é uma das demandas mais antigas dos ciclistas e pedestres que circulam naquela região e são obrigados a dividir espaço com veículos automotores pelas movimentadas pistas da ponte Eusébio Matoso, ou usando suas estreitas calçadas.

Em novembro de 2021, tentando quebrar a inação de 9 gestões municipais, o grupo cicloativista Bike Zona Oeste fez uma contagem de ciclistas na perigosa travessia. O resultado foi entregue à prefeitura através de 50ª reunião da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, realizada ainda naquele ano. O levantamento mostrava até 140 ciclistas cruzando a ponte Eusébio Matoso por hora, em meio ao intenso fluxo de carros, motos, caminhões e ônibus.

Nesta mesma reunião, o Grupo Gestor da operação, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, aprovou por unanimidade adotar um novo nome para o projeto: Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, em homenagem ao trabalho da jornalista, que era também cicloativista, criadora do blog Ciclocosmo, e militava em favor das populações periféricas. Erika morreu em 14 de agosto de 2021, em decorrência de um câncer. Logo em seguida, a comunidade de ciclistas da cidade se reuniu e juntou mais de mil assinaturas para apoiar o nome de Sallum na estrutura cicloviária. Antes, o nome do projeto estava ligado ao viaduto contíguo, que homenageia o empresário Bernardo Goldfarb, fundador das lojas Marisa, morto em 1990.

Há cerca de duas semanas, as praças onde serão fincados os pilares de sustenção já foram cercadas por tapumes. Ao menos três placas de comunicação da prefeitura e uma da Concrejato, empresa vencedora da licitação, anunciam a obra no entorno. Além de informações sobre o valor pago à empresa —quase R$ 42 milhões—, todas as placas trazem o antigo nome do projeto, sem qualquer menção à jornalista.

Placa de comunicação da obra da ciclopassarela não traz o novo nome do projeto aprovado em 2022, da jornalista Erika Sallum

Por nota, a prefeitura esclareceu que a definição de nomes de logradouros ocorre por meio de aprovação de lei pela Câmara de São Paulo, e que as placas de obras devem incluir as informações estipuladas no contrato, cujo objeto segue o nome oficial do empreendimento.

Na Câmara Municipal de São Paulo, o novo nome do projeto foi aprovado na primeira votação do PL 468/23, de autoria dos vereadores Ricardo Teixeira (União), Luna Zarattini (PT), George Hato (MDB) e Marcelo Messias (MDB). O texto denomina a Ciclopassarela Jornalista Erika Sallum a futura transposição cicloviária do rio Pinheiros, e foi encaminhado ao executivo em 11 de setembro do ano passado.

Enquanto a ciclopassarela não fica pronta, ciclistas e pedestres reclamam do pouco espaço que sobrou para circular no entorno da obra. Os tapumes que cercam a praça Oliveira Penteado, instalados pela Concrejato, interditam a calçada que serve de acesso à ponte Eusébio Matoso, obrigando pedestres e ciclistas a usar um desvio estreito e mal sinalizado na pista de automóveis. "Antes a gente seguia pela calçada, era seguro. Agora, com o desvio, tem que pedalar agarrando naquela grade, dá um pouco de medo sim", disse o empresário Alan Venturini, 54, que diariamente passa por ali com sua bicicleta, na ida e na volta do trabalho. Na calçada oposta, um guindaste da obra foi deixado estacionado, fechando toda a passagem.

Informada sobre a situação, a prefeitura informou que enviará uma equipe de engenharia de tráfego para fazer uma vistoria na obra e garantir que a sinalização adotada pela empresa esteja adequada à legislação de trânsito e ao Termo de Permissão de Ocupação do Viário, emitido pela CET (Companhia de Engenharia e Tráfego).

Até o fim deste ano, data que se encerra a atual gestão, a Prefeitura de São Paulo precisa implantar mais 5 transposições cicloviárias por viadutos e terminar a obra da ciclopassarela para atingir as metas de transposições cicloviárias previstas no próprio Programa de Metas.

Segundo a prefeitura, "Já foram implantadas as ciclovias sobre as pontes da Cidade Universitária e dos Remédios. Há projetos elaborados para a ponte do Jaguaré (sobre o Rio Pinheiros) e para as pontes do Limão, Piqueri, Freguesia do Ó e do Tatuapé (sobre o Rio Tietê)".