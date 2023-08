São Paulo

Inaugurado em 1998, em plena av. Brigadeiro Faria Lima, o Pirajá sempre teve um pezinho (ou dois) no Rio de Janeiro. Afinal, foi a paixão pela alma botequeira carioca que inspirou os sócios da Cia. Tradicional de Comércio a abrir o bar, cheio de referências aos vizinhos do Rio, seja na decoração, seja no cardápio.

Pois agora o Pirajá não é mais apenas uma homenagem, virou patrimônio carioca. Nesta quinta (17), o próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitou a matriz da Faria Lima e presenteou a casa com a placa azul de Patrimônio Cultural Carioca.

Eduardo Paes, com microfone, concede placa ao bar Pirajá como Patrimônio Cultural Carioca - Divulgação

O texto da placa descreve que "desde 1998, quando foi inaugurado, o Pirajá é a embaixada afetiva do Rio de Janeiro em São Paulo. Não apenas pela bebida, pela comida ou pelo acervo exposto em suas paredes, mas principalmente pelo alto astral característico do Rio de Janeiro. É o lugar onde São Paulo é carioca."

O prefeito do Rio aproveitou para discursar sobre a importância da união das cidades. "Eu vejo São Paulo e Rio de Janeiro como cidades muito complementares e, no dia de hoje, é a primeira vez que fora dos limites da cidade do Rio, a gente vem e entrega a placa de Patrimônio Carioca", afirmou. "Nós temos muito orgulho de ter essa representação carioca em São Paulo, que é uma cidade de todos nós brasileiros, que tem gente de todo o país", completou Paes.

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes e o chef Benny Novak também estiveram presentes à cerimônia, além dos sócios do Pirajá.

"Vinte e cinco anos depois de embarcar com meus sócios [Edgard Costa, Sergio Camargo, Mario Gorski, e Fernando Grinberg] para o Rio de Janeiro a bordo de uma van, buscando desbravar a mais verdadeira botecagem da Cidade Maravilhosa, ganhar como presente o reconhecimento da prefeitura do Rio de Janeiro é muito gratificante", comentou Ricardo Garrido. "Sinal de que conseguimos traduzir a alma e a boêmia carioca e se tornar a verdadeira embaixada da cidade em São Paulo."

Além da casa da Faria Lima, o Pirajá tem outras dez unidades, incluindo uma recém-inaugurada na região norte de São Paulo.

Novo chope

Além de ganhar a placa, o bar lançou nesta quinta também um novo chope, o Pirajá, fruto de uma parceria com a cervejaria Hocus Pocus —que também é do Rio de Janeiro, mas tem uma filial no largo da Batata, em Pinheiros.

Com 5,0% de teor alcoólico, o novo chope (R$ 18, a caldereta) é do estilo session IPA, com amargor moderado, refrescante e com base de aveia e trigo, fácil de beber. Vai bem com a clássica porção de Pastéix.