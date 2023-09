São Paulo

Marca oficial de cerveja do The Town, A Heineken estimula o copo reutilizável durante o evento musical, que acontece de 2 a 10 de setembro no Autódromo de Interlagos.

Durante o evento, o chope Heineken custará R$ 18 e, no ato da compra, o consumidor fica com o copo de plástico de 400 ml. Na segunda compra, ao usar o mesmo copo, o valor da bebida cai para R$ 15. Ao lado de Coca-Cola e Red Bull, a ideia é economizar mais de dez toneladas de resíduos durante o período do megashow. A cervejaria terá duas opções de copos, para o chope convencional e para o Heineken 0.0.

Heineken oferece copo reutilizável no The Town - Reprodução

Para tentar evitar os perrengues das longas filas na hora da compra, a cervejaria também anunciou que vai fazer uma venda antecipada no próprio aplicativo do The Town —já disponível, apenas para maiores de 18 anos.

Após cadastro e pagamento (em cartão de crédito ou Pix), o aplicativo irá gerar QR code como vouchers, para serem utilizados na Cidade da Música. Nos dias de shows, a venda de vouchers será feita apenas até as 12h de cada dia. Caso o consumidor não utilize todo o crédito, o valor será reembolsado.

A marca tem buscado envolvimento com ações sustentáveis nos últimos anos. "Temos todo um ecossistema de projetos especiais para executar em nossas ações culturais voltadas à essa frente e fazer isso nesta primeira edição do festival, ao lado de outras grandes marcas é parte de um trabalho extremamente desafiador, pois envolve uma mudança de comportamento fundamental para garantirmos festivais e um futuro cada vez mais verde", diz Lucas Pires, gerente de marketing da Heineken no Brasil.