Lucro com venda de bebida sem álcool no The Town vai qualificar jovens de favela

São Paulo (SP)

A fim de dar continuidade às iniciativas de impacto socioambientais iniciadas no Rock in Rio, o Instituto Heineken irá promover durante o The Town, em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), uma trilha de qualificação para habilitar 60 estudantes para atuação no setor audiovisual.

Curso de três meses direcionado pela Favela Filmes habilita jovens moradores de favela para produção profissional de conteúdos audiovisuais - Divulgação

Criado em 2022, o braço social da companhia de bebidas em 2022 desenvolve projetos focados em geração de renda, emprego e desenvolvimento de habilidades socioemocionais e empreendedoras.

"Nosso trabalho de impacto socioambiental foca em três pilares: os catadores, os ambulantes, e os jovens com grande potencial criativo e produtivo", diz Mauro Homem, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos do Grupo Heineken e idealizador do instituto.

Com a duração de três meses, a trilha de formação se inicia em setembro e inclui conteúdos sobre inteligência artificial (IA), reconhecimento de faces, captação, edição, e demais atributos das filmagens.

A presidente da Cufa no Brasil, Kalyne Lima, explica que a ideia do curso é propiciar aos jovens possibilidades de atuação na produção audiovisual em eventos como o The Town, mas o maior propósito é que eles se emancipem como cidadãos.

Para viabilizar o curso, a cervejaria irá reverter toda a renda gerada com a venda de Heineken 0.0 no festival para investimento no programa de qualificação. O produto é uma versão sem álcool lançado pela marca no Brasil em 2020.

"Queremos mostrar para os visitantes do The Town que é possível se divertir consumindo nossos produtos com responsabilidade", afirma o executivo.

Ele explica que, apesar de o programa de formação ser voltado a moradores de comunidades, a companhia entende que eles devem ser enxergados por suas capacidades e não por sua origem.

"Preferimos não utilizar termos taxativos como 'jovens vulnerabilizados', pois queremos dar ênfase ao seu potencial criativo."

Os pré-selecionados vão receber treinamentos oferecidos pela agência Favela Filmes, uma das empresa da Favela Holding, liderada pelo cofundador da Cufa, Celso Athayde.

Queremos que esses estudantes mostrem suas narrativas mais legítimas sobre a favela e seus valores

Além da iniciativa de treinamento para jovens, a Heineken irá investir em outras ações socioambientais já consolidadas no Rock in Rio, festival "irmão" do The Town.

No Autódromo de Interlagos, local do evento, o grupo empresarial instalou placas de energia solar. Também se comprometeu a implementar uma microfloresta como forma de legado da sua atuação no festival.

Além disso, a fabricante de bebidas vai incentivar o uso de copos reutilizáveis pelos visitantes, ação que irá se estender também a outros eventos patrocinados pela marca, como o GP de São Paulo.

A Heineken é uma das patrocinadoras do festival de música que realiza sua primeira edição a partir deste sábado (2). Com shows e outras atividades artísticas, o evento traz ao Brasil nomes como Bruno Mars, Ludmilla, Foo Fighters, Alok, Post Malone, e outros.