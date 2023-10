São Paulo

Depois de voltar na quarta-feira (11) e ter o desfile oficial de abertura, a Oktoberfest voltou a ser suspensa em Blumenau (SC) nesta quinta-feira (12), de maneira preventiva, de acordo com o comunicado oficial. A expectativa é que o maior evento cervejeiro do país retorne na sexta-feira (13).

Desta vez, não houve a necessidade de desmontar equipamentos e apenas os portões do Parque Vila Germânica ficarão fechados. "A decisão foi tomada para evitar que os visitantes tenham dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens, pois podem haver pontos de alagamentos pela cidade", disse a prefeitura por meio de comunicado em seu site oficial.

Vista de Rio do Sul, no Vale do Itajái, na terça, dia 10 de outubro; cidade fica próxima a Blumenau - Anderson Coelho/AFP

O motivo é o mesmo que já havia provocado a suspensão da festa entre sexta (6) e terça (10): as fortes chuvas que castigam todo o Vale do Itajaí e elevaram o nível do rio Itajaí-Açu, deixando várias cidades da região colapsadas e várias famílias desabrigadas.

A previsão é de que o rio que corta Blumenau chegue aos 11 metros na cidade. Ainda no sábado (7), o prefeito Mário Hildebrandt (Podemos) decretou estado de emergência na cidade. Na segunda (9), as aulas já haviam sido suspensas em Blumenau.

As chuvas que castigam o estado desde o início do mês já causaram danos em mais de 130 cidades, segundo levantamento da Defesa Civil estadual. Rio do Sul, também no Vale do Itajaí, tem enchente em muitos pontos, com a água invadindo várias áreas da cidade.

Público em um dos pavilhões da Oktoberfest de Blumenau na quinta, dia 5/10 - Sandro Macedo/Arquivo pessoal

O prefeito de Taió, Alexandre Purnhagen (MDB), já havia reclamado em telefonema ao coordenador de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil estadual, Frederico Rudorff, apelando para que as barragens fossem gradualmente abertas. "O povo aqui está no limite. Precisamos esvaziar a barragem. Blumenau não precisa ficar com sapatinho seco. A gente está com a água na cabeça. Vai dar tragédia. Vai morrer gente por causa de festa", disse o prefeito.

Maior Oktoberfest do país, a festa em Blumenau começou na quarta (4) já refletindo os problemas de dias de chuvas intensas na região. O desfile tradicional nas ruas foi cancelado e o público à noite foi de apenas 13,6 mil pessoas, bem abaixo das 29 mil pessoas da abertura de 2022, primeiro evento do gênero na cidade depois da pandemia da Covid-19.

Na quinta (5), a festa voltou a acontecer, mas a previsão do volume de chuva para os dias seguintes fez a prefeitura decidir pela suspensão do evento por cinco dias, entre os dias 6 e 10 de outubro. Por conta disso, o evento ganhou uma semana extra no Parque Vila Germânica e foi prorrogado para ir até o dia 29 de outubro. A volta da Oktoberfest na quarta (11) trouxe até o desfile oficial. Mas as chuvas incessantes trouxeram nova suspensão.

Quem comprou ingressos para esta quinta pode usá-los no dia seguinte ou solicitar reembolso integral pelos canais oficiais do evento.