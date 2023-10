Blumenau (SC)

Depois de adiar o desfile de abertura da Oktoberfest, a Prefeitura de Blumenau resolveu suspender preventivamente o evento entre os dias 6 e 10 de outubro.

O motivo é o risco de enchente no rio Itajaí-açu, que está com nível bem acima do normal devido às fortes chuvas que castigam todo o Vale do Itajaí. De acordo com o prefeito Mário Hildebrandt (Podemos), a festa, que terminaria no dia 22 de outubro, será prorrogada para o dia 29.

Público em pavilhão da Oktoberfest em Blumenau na quarta, dia 4, no Parque Vila Germânica - Divulgação

"A chuva desta semana foi diferente das últimas em Blumenau. O rio subiu muito rápido. Choveu 90 milímetros em um curto espaço de tempo. E a previsão dos próximos dias é de muita chuva", afirmou o prefeito.

A abertura oficial do evento cervejeiro aconteceu na quarta (4) sem o tradicional desfile na rua 15 de novembro, no centro histórico da cidade. As fortes chuvas também prejudicaram o tráfego aéreo na cidade, com o cancelamento nos últimos dias de alguns voos que chegariam a Navegantes, aeroporto que atende Blumenau.

À noite, no Parque Vila Germânica, sede da festa, o público do primeiro dia foi de cerca de 13,6 mil pessoas, bem abaixo dos 29 mil da abertura de 2022.

Nesta quinta (5), a notícia de um novo adiamento do desfile veio cedo. Já no fim da tarde chegou o comunicado da decisão pela suspensão da Oktoberfest até o dia 10 —mas a programação do dia continuou mantida.

"Neste momento, precisamos ser responsáveis", afirmou o prefeito, ponderando sobre a importância econômica do evento, mas preocupado também com o risco de deslizamentos em algumas áreas da cidade. A Oktoberfest de Blumenau é a segunda maior do gênero, atrás apenas da festa original, de Munique. Neste ano, está sendo celebrada a 38ª edição do evento.

A previsão inicial é para que a programação retome sua rotina na próxima quarta (11), véspera do feriado, com direito a desfile de abertura.