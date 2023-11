São Paulo

O fim de ano da Trilha Cervejaria está agitado. Depois de inaugurar um novo espaço em outubro no Itaim Bibi, a casa promove uma festa latina nesta quarta (15) e outros lançamentos em novembro, na Barra Funda, onde a Fermentaria completa um ano.

Na região sul de São Paulo, a Trilha Itaim é o terceiro endereço da marca criada em 2016 por Daniel Bekeierman e Beto Tempel —a primeira foi o tap room de Perdizes, na região oeste, seguida pela Trilha Fermentaria, no centro.

Salão da Trilha Itaim, nova casa da Triha Cervejaria na rua Pedroso Alvarenga - Sandro Macedo - Arquivo pessoal

A nova casa tem um perfil diferente das coirmãs, com um pequeno salão em uma esquina da rua Pedroso Alvarenga com a rua Maria Adelaide Freire Trindade, que abriga uma tranquila vila residencial no coração do bairro. De decoração clean, traz azulejos brancos, balcão com tampo de madeira e alguns quadros que remetem aos rótulos da marca. É possível fazer pedidos também por uma janela aberta para a calçada, com outro pequeno balcão.

Com 15 torneiras, a Trilha Itaim traz sugestões como a pilsner Classic Pils (R$ 17, com 300 ml), a coffee IPA Grão Catuaí (R$ 28, com 350 ml) ou a Bock (R$ 20, com 350 ml). A última torneira é destinada a drinques.

Enquanto isso, a Fermentaria da Barra Funda completa um ano com a festa latina La Chica y El Checho, neste feriado de 15 de novembro (quarta), das 12h às 20h. Para celebrar a data, a cervejaria lança uma chicha, bebida de fermentação mista a base de milho, feita em parceria com a peruana Victoria.

O evento terá um cardápio especial criado pelo chef Checho Gonzales, do Mescla Restaurante, vizinho de Barra Funda. Ainda nesta semana, a Trilha lança uma nova cerveja, a Trilha Le Jazz, uma biere blanche feita com lúpulos franceses.

Trilha Itaim - R. Pedroso Alvarenga, 569, Itaim Bibi, região sul. Seg. a sex.: 12h às 23h30; sáb.: 10h às 23h30; e dom.: 10h às 22h

Trilha Fermentaria - R. Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda, região central. Qua. (15): Festa de 1 ano La Chicha y el Checho, a partir das 12h