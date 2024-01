São Paulo

Não faz nem um ano que fortes chuvas deixaram um rastro de destruição no litoral norte de São Paulo, em fevereiro de 2023. Uma das atingidas, a nanocervejaria Sevá dá a volta por cima no início de 2024.

No ano passado, a marca perdeu parte da produção como cervejaria ambulante, além da "Kombinha", carro que usava para comercializar seus rótulos pelas praias da orla de São Sebastião. "Nossa querida Kombinha foi coberta 100% pela enchente, nosso carrinho de praia foi encontrado no rio a 600 metros de onde estava", postou o proprietário João Piva na época.

Cervejaria Sevá inaugura espaço físico no litoral norte de São Paulo - Divulgação

Um verão depois, a Sevá está mais forte do que nunca no mesmo litoral norte e abre seu primeiro espaço físico, a 100 metros da praia de Camburi.

"Foi um ano de muito trabalho. Dia e noite, noite e dia. Foi ano de chuva… de perder pra aprender e aprender para renovar", postou Piva, que inaugurou a cervejaria em 26 de dezembro, dentro do Shopping 2 Amores, mas em espaço aberto.

Depois de perder a Kombinha, Piva contou com a ajuda de outros amigos cervejeiros, que abriram suas portas para escoar sua produção. Foi o caso da Avós, na Vila Ipojuca, que fez uma Brejada do Bem com os rótulos da cervejaria litorânea.

De acordo com Piva, são oito torneiras no novo bar, com estilos rotativos, que incluem lagers, sours stouts e, a especialidade da casa, muitas IPAs. As cervejas são servidas em copos de 350 ml e 500 ml, em valores que vão de R$ 16 a R$ 34. "Também temos latas disponíveis para venda, além de camisetas e bonés da marca."

A Sevá pode ser encontrada no litoral paulista também em alguns mercados, restaurantes, adegas e pousadas. Para mais informações, é só seguir o perfil da casa no Instagram: @sevacerveja. Piva avisa que a Kombinha tirou férias, mas o carrinho de praia ainda está a mil pelas areias do litoral norte.

Sevá Cerveja - av. Patriarca Antônio José Marques, 330, loja 10, Shopping 2 Amores, Camburi, São Sebastião, @sevacerveja. Seg. a dom.: 13h às 24h