Em um movimento poucas vezes visto nesta indústria vital, a Everbrew, de Santos, está comprando uma cervejaria da Flórida, a Clermont Brewing Co.

Junto com essa aquisição, que ocorreu com a ajuda de um investidor, a marca do litoral paulista será renomeada como Everbrew Brewing Co ainda no primeiro semestre deste ano.

A mudança faz parte de uma estratégia que visa entrar no mercado americano. O pub e a fábrica da Clermont ficam apenas a 35 minutos de distância dos parques da Disney, recheados de turistas brasileiros. Atualmente, a CBC produz apenas para o pub, com capacidade para 16 mil litros por mês.

Fachada da Clermont Brewing Co, cervejaria da Flórida aquirida pela Everbrew, de Santos - Divulgação

Como cartão de visitas, a Everbrew deve lançar dois rótulos por lá, a Everipa (IPAs são especialidades da casa) e a Evermont. A ideia é produzir também cervejas em lata para distribuição em todo o território norte-americano.

"Passamos por uma série de desafios desde a criação da marca. Produzimos em diversas fábricas como ciganos, aprendemos, erramos, acertamos e sempre buscamos excelência em nossos produtos e uma experiência diferenciada em cada cerveja", conta Renê dos Santos, um dos fundadores da marca.

"O consumidor sempre foi nosso guia. Isso nos permitiu evoluir em qualidade e fazer com que a marca pudesse chegar em todo Brasil e também Europa, Ásia e agora na América do Norte", conclui.Lembrada como a cerveja da caveira, a Everbrew foi cigana até 2021 e precisou de um crowdfunding para abrir sua fábrica em Santos, dentro do Mercado Municipal. Com poucos anos de vida, a marca já lançou mais de 200 rótulos por aqui. Agora vai ganhar esse mundão.