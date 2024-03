São Paulo

O mercado cervejeiro sofre uma grande baixa com a notícia do fim da editora Krater, fundada por Diego Masiero e Pedro Paranhos, depois de sete anos de lançamentos fundamentais.

"A gente tentou com todas as forças. Ao longo do último ano fizemos uma parceria com a editora Letramento, de Belo Horizonte, uma editora com maior alcance de distribuição. Mas infelizmente não conseguimos fazer com que as vendas voltassem a atingir os níveis mínimos para a gente segurar uma operação", contou Masiero no perfil da editora.

Livros da editora Krater, especializada em obras cervejeiras - Reprodução

Em um setor tão carente de obras de referência em português, a Krater surgiu como um colírio e foi responsável por publicações como o "Guia da Sommelieria de Cervejas", organizado por Bia Amorim, e "Radical Brewing", do americano Randy Mosher, que veio ao Brasil para o lançamento.

Agora, o site da editora faz uma saideira, uma queima de estoque com livros com até 60% de desconto. O "Guia", de Bia Amorim, por exemplo, está saindo por R$ 66 (preço original era R$ 165); "A História das Cervejas Britânicas", de Martyn Cornell, foi de R$ 80 para R$ 32; ou "A Evolução da Cerveja em 50 Estilos", de Natalya Watson, que sai pela metade do preço, de R$ 85 por R$ 42,50.

É possível encontrar essas e outras ofertas no site editorakrater.com.br. Mais informações no perfil @editorakrater.