Cada vez menos estranha aos paladares brasileiros, as cervejas sem álcool vem ganhando espaço nas gôndolas dos supermercados.

De acordo com dados da NielsenIQ, a Heineken 0.0 liderou as vendas entre as cervejas do gênero em 2023 no país. O estudo aponta ainda que 9,2% dos domicílios brasileiros consumiram cervejas sem álcool, contra 7,8% de 2022, o que representa um aumento de cerca de 18%.

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), 393 milhões de litros de cerveja sem álcool foram comercializados em 2022.

Heineken lança a Heineken 0.0, versão sem álcool da cervejaria - Divulgação

Na mídia, as cervejas sem álcool têm sido cada vez mais destaques em festivais de música e grandes eventos esportivos. No caso da Heineken 0.0, a marca patrocina a F-1 e aparece regularmente entre as publicidades dos jogos da Champions League, principal torneio de futebol de clubes do planeta —que também destaca a Heineken Silver, versão menos alcoolizada que a conhecida premium.

A cerveja também patrocina competições e projetos ligados ao universo dos eSports. Durante o mês de abril de 2023, por exemplo, comandou o bar pop-up Icebox Bar, na Vila Madalena, inspirado no universo do game Valorant.

"Ficamos muito felizes por essa conquista. Lançamos a nossa Heineken 0.0 no Brasil em 2020 e vimos o quanto os brasileiros aguardavam ansiosos por uma opção de cerveja sem álcool de qualidade, que fosse puro malte e, acima de tudo, saborosa, com o gosto bem similar ao da nossa cerveja regular", diz Elbert Beekman, gerente de marketing da marca no Brasil.

"Além disso, também acreditamos que este produto atinge um outro público, que busca um estilo de vida equilibrado e saudável, atento e engajado a desempenhar alta performance, que também contribui para uma tendência global que gira em torno de um consumo responsável de álcool", conclui.

Ainda segundo o estudo da NielsenIQ, que coletou dados de janeiro a dezembro do ano passado, a Heineken sem álcool se destaca entre as pessoas de 26 a 35 anos ou com mais de 56 anos.

Criada em 2017 na Holanda, país sede da marca, a Heineken 0.0 demorou três anos para chegar no Brasil, aterrissando por aqui durante a pandemia da Covid-19.

Em agosto de 2023, o grupo cervejeiro anunciou um investimento de R$ 80 milhões para ampliar a produção da versão sem álcool na fábrica de Araraquara, que abastece a região sudeste —o estado de São Paulo domina o consumo de Heineken 0.0, com 32% do volume total; seguido pela região sul, com 25%.