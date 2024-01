São Paulo

O primeiro grande evento cervejeiro de 2024 já tem data: em 3 de fevereiro acontece a décima edição do All Beers Sessions, sempre comandado por Raphael Rodrigues, o homem por trás da marca.

Assim como na edição de inverno, em julho passado, a festa open bar volta a acontecer no Espaço Escandinavo, na região sul de São Paulo, mas com cervejas diferentes. "Cerca de 90% do lineup cervejeiro é diferente do de julho. Também faço questão de sempre incluir cervejarias novas, que nunca participaram", conta Rodrigues.

All Beers promove evento cervejeiro no Espaço Escandinavo - Divulgação

Com mais de 60 cervejarias já confirmadas (incluindo gringas), a principal novidade do ano é a inclusão de rótulos das cinco regiões do país.

"A ideia é fazer um retrato do cenário nacional mesmo. Óbvio que o grosso da produção se concentra no Sudeste e no Sul, mas a gente tem um número cada vez maior e um aumento da qualidade das cervejarias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E quero cada vez mais apresentar isso na festa do All Beers", afirma.

Entre as cervejarias nacionais com presença garantida figuram marcas como Dogma (SP), Croma Beer (SP), Gard (Campos do Jordão, SP), Quatro Graus (RJ), Spartacus (Juiz de Fora, MG), Sapatista (RS), Devaneio do Velhaco (RS), Colombina (GO), Templária (Catalão, GO), Loveland (Ibatiba, ES), Hop Bros (Maceió, AL) e Mindubier (Lauro de Freitas, BA), entre outras.

O time estrangeiro conta com marcas consagradas, incluindo Kasteel (Bélgica), Straffe Hendrik (Bélgica), Goose Island (EUA) e Brewdog (Escócia), que leva sua famosa Punk IPA. Os ingressos custam R$ 270, mais taxas, e podem ser adquiridos pelo site Sympla.

All Beers Sessions - Edição Verão - Espaço Escandinavo - R. Job Lane, 1.030, Alto da Boa Vista. Dia 3/2 (sáb.): 13h30 às 18h30. Ingr.: R$ 270, no Sympla. Mais informações em @allbeersbr