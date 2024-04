São Paulo

Em sua sétima edição, a versão paulistana do principal evento cervejeiro do mundo mantém seu espírito cigano e muda de endereço, de novo. Depois de passar por Sambódromo do Anhembi, Jockey Club, Villa Alemã e Ginásio do Ibirapuera (nas duas últimas edições), a São Paulo Oktoberfest terá como palco agora o parque Villa-Lobos, na região oeste.

De acordo com a organização, a área ocupada será de 30 mil m², maior do que a dos endereços anteriores.

Oktoberfest de São Paulo em 2022 - Divulgação

A festa de 2024 começa no dia 10 de outubro, uma quinta-feira, e vai até o dia 20, o domingo da semana seguinte, o que significa que a farra da cerveja terá apenas dois fins de semana, um a menos em comparação à edição de 2023.

Mesmo com o calendário encolhido, os organizadores esperam por um público de cerca de 90 mil pessoas (ano passado foi de 81 mil). Uma das armas para aumentar a frequência serão os ingressos com valor mais acessível —preços e locais de compra devem ser divulgados em breve.

Neste ano, a Oktoberfest celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil e terá Biertent (o palco principal), Biergarten (as mesas comunitárias ao ar livre), parque de diversões e mais de 40 pratos típicos, tudo ao estilo da festa original de Munique, capital da Bavária.

"Esse é um ano bastante especial, pois estamos comemorando 200 anos da imigração alemã no país. A Oktoberfest SP lembra essa história e dá continuidade aos fortes laços, à cultura compartilhada e à grande amizade entre Alemanha e Brasil", diz Martina Hackelberg, cônsul-geral do país germânico em São Paulo.

A principal cerveja da festa será a Eisenbahn, cervejaria de Santa Catarina que segue a escola alemã e atualmente pertence ao grupo Heineken. A marca já esteve presente no ano passado.

O evento pode ainda ter outra marca, mas as negociações estão em curso. Nos últimos anos, a São Paulo Oktoberfest teve a presença de cervejas alemãs, como a Spaten e, em 2023, a Paulaner —ambas integram o grupo das seis cervejarias originais da primeira edição de Munique.

No entanto, a exemplo do ano passado, a Spaten estará presente apenas na Oktoberfest de Blumenau, cidade que promove a maior festa do gênero no país.

"A São Paulo Oktoberfest tem se consolidado como uma animada celebração da amizade, da alegria e da rica cultura alemã e com esse conceito o festival é um dos principais palcos da celebração dos 200 anos da imigração alemã, que muito tem contribuído para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país", afirma Walter Cavalheiro Filho, fundador e presidente do evento.

Entre as atrações musicais, já estão confirmados nomes como Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Roupa Nova e Péricles, além de bandas tradicionais de música folclórica alemã.