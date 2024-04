São Paulo

Para quem deseja provar uma cerveja artesanal diferente, mas fica naquela moleza só de pensar em cruzar a cidade, seus problemas acabaram. A Tarantino reúne 26 cervejarias debaixo do mesmo teto no Festival das Cervejarias Paulistanas, nos dias 13 e 14 de abril (sábado e domingo da segunda semana do mês), a partir das 12h.

Em sua quinta edição, o evento na fábrica-bar do Limão (região norte) terá a presença de brewpubs e taprooms de diferentes cantos da cidade. No evento de 2023, foram 27 cervejarias.

Tarantino Cervejaria promove Festival de Cervejarias Paulistanas em sua fábrica-bar - Divulgação

Entre as marcas confirmadas estão a Cervejaria 77 (Penha), Cervejaria Central (Vila Buarque), Trilha Cervejaria (Perdizes, Barra Funda e Itaim), Cervejaria Ewam (Mooca), Cervejaria Croma (Vila Madalena), Cybeer (Indianópolis), Los Forajidos (Vila Mariana), Cervejaria Maralto (Vila Mariana) e Rivas Brewing (Moema), entre outras —além de muitos rótulos da Tarantino, claro. Confira a lista completa no final do post.

Não devem faltar opções clássicas da cervejaria do Limão, como as tradicionais ZN Lager ou Miracle IPA. Mas a fábrica-bar sempre oferece sugestões sazonais, como as cervejas da série Chão de Fábrica.

O evento tem entrada franca —paga só o que consumir— e incluir estandes com comidinhas, sorteios de kits cervejeiros e flash tattoo, com a Venice Ink Tattoo. Para agitar os brindes, há duas atrações musicais: o bluseiro Vasco Faé, a banda de um homem só, e o grupo Rock Vintage, com nome autoexplicativo.

Ah, importante, o evento terá água gratuita. A estimativa é que o espaço receba entre 2.000 e 3.000 pessoas por dia. Para mais informações, consulte o perfil @tarantinocervejaria no Instagram.

5º Festival das Cervejarias Paulistanas - Tarantino Cervejaria - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Limão. Sáb. (13): 12h às 22h. Dom. (14): 12h às 20h. Entrada gratuita

Cervejarias Participantes: