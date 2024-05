São Paulo

Para comemorar seu sétimo aniversário, a Croma Beer abusou e resolveu produzir não um, mas sete rótulos especiais, que estão disponíveis para venda a partir desta quinta (9).

Especializada em cervejas barrel aged (que ficam maturando em barris de madeira), a casa da Vila Madalena lança sete elegantes garrafas numeradas, todas lacradas com cera.

Croma Beer lança sete cervejas para celebrar o sétimo aniversário da casa - Divulgação

São cervejas indicadas para quem gosta de sabores mais complexos e curtem estilos com maltes torrados, bem diferente das lupuladas IPAs, por exemplo. Também são sugestões que podem ser guardadas e apreciadas com mais tempo, envelhecem bem.

Elas estão disponíveis para venda no site (cromabeer.com.br) em três diferentes packs: o primeiro, com as pares Two, Four e Six (R$ 387), em garrafas de 375 ml; o segundo com as ímpares One, Three, Five e Seven (R$ 467), em garrafas mais bojudas, de 330 ml; ou o terceiro, completo com as sete, por R$ 727.

E o que tem em cada uma? Vamos a elas, descritas assim pela cervejaria: