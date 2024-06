Paris

Versão paulistana da principal festa cervejeira do mundo, a São Paulo Oktoberfest acaba de renovar a parceria com a alemã Paulaner para participar do evento, que acontece neste ano pela primeira vez no parque Villa-Lobos.

A cervejaria se junta à Eisenbahn, do grupo Heineken, que estava confirmada desde abril, no anúncio oficial da sétima edição da São Paulo Oktoberfest. Neste ano, o evento será realizado em dois fins de semanas prolongados de outubro: nos dias 10 a 13 e 17 a 20. As duas cervejas já haviam sido as principais marcas da festa de 2023, no ginásio do Ibirapuera.

São Paulo Oktoberfest terá novamente Paulaner, cervejaria oficial de Munique - Divulgação

Na cidade alemã de Munique, lar da Oktoberfest original, seis marcas são credenciadas como as pioneiras da festa: Augustiner, Hofbräu, Hacker Pschorr, Lowenbrau, Spaten e Paulaner. Como acontece por lá, o estilo servido é a munich helles, versão um pouco mais maltada, elaborada com o tradicional lúpulo de Hallertauer.

Criada em 1634, a Paulaner é distribuída no Brasil pela importadora Casa Flora e pode ser encontrada facilmente em vários endereços ou no site da própria importadora (loja.casaflora.com.br).

"Estaremos presente com exclusividade na tenda alemã da festa de São Paulo", conta Antonio Pereira Carvalhal Neto, diretor da Casa Flora. Nesta área, haverá também carrinho/carroça e espaços instagramáveis. A São Paulo Oktoberfest de 2024 celebra 200 anos do bicentenário da imigração alemã no Brasil.