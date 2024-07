Na Cervejaria Tarantino, na região norte da cidade, o primeiro sábado de agosto (dia 3) é mais uma vez dedicado ao IPA Day SP, versão paulistana do evento feito sob medida para os fãs das cervejas mais lupuladas e com grau de amargor um pouco mais elevado.

Neste ano, são 23 variações (quatro a menos que em 2023) divididas em 12 subestilos, incluindo New England IPA, juicy IPA, session IPA, double IPA e triple IPA, entre outras —veja a lista completa no final do texto. A seleção de 2024 também traz três rótulos com terpenos (óleos essenciais do lúpulo) associados à cannabis.

Versão do estilo india pale ale servida no copo oficial do IPA Day - Marcos Weiske/Marcos Weiske/Divulgação

O evento acontece entre 14h e 22h e o ingresso (R$ 249, com ingresso online) dá direito a open bar com todas as cervejas.

Quem voltou também foram as black IPAs, com dois rótulos no evento. "Embora o festival seja exclusivo de IPAs, não existe monotonia pois este é um estilo muito versátil que contempla diversos sabores, cores e texturas", conta Rafa Moschetta, organizador do IPA Day São Paulo.

"Este ano teremos dez cervejas inéditas. Sabemos que o público gosta de rever e degustar os clássicos, mas também se surpreender com o mercado que cresce a cada ano", completa.

O IPA Day SP é a versão paulistana do IPA Day Brasil, que acontece neste ano em novembro, sempre em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

IPA Day SP - Cervejaria Tarantino - R. Miguel Nelson Bechara, 316, Limão, região norte. Dia 3/8: 14h às 22h. Ingr.: R$ 249

Cervejas participantes do IPA Day SP