São Paulo

Além da medalha de bronze conquistada na disputa por equipes e uma cicatriz no supercílio, Flavia Saraiva, a Flavinha, 24, vai levar para casa o título de "Miss Simpatia", dado a ela por internautas nas redes sociais durante as Olimpíadas de Paris-2024.

A atleta do Brasil caiu enquanto fazia seu aquecimento nas barras assimétricas na terça-feira (30), ficou com o olho direito inchado e teve um corte profundo no supercílio direito. Desde então, passou a usar um curativo na sobrancelha e seu semblante determinado ganhou a internet.

As quedas que a perseguiram inclusive na final do individual geral desta quinta-feira (1ª) fizeram com que, por não desistir, ela também se tornasse um símbolo de perseverança e de coragem. Nas redes sociais o que não faltam são comparações da ginasta com animais ferozes e heróis de desenho animado.

Mas toda essa seriedade no rosto desaparece quando há a oportunidade de ela expressar o que está pensando e sentindo.

Essas não foram as primeiras Olimpíadas de Flavinha. Na Rio-2016, quando tinha apenas 15 anos, já se destacava pelo carisma e o talento. À época, viralizaram fotos em que ela, com 1,36 m de altura posava ao lado das atletas do vôlei.

Mais tarde, em Tóquio-2020, a ginasta também marcou presença com sua simpatia.

Flavinha não se classificou para as outras finais da ginástica artística, mas permanece em Paris com a equipe.

Veja publicações que mostram como Flavia Saraiva se tornou "Miss Simpatia" dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.