São Paulo

O primeiro sábado de agosto será de amargar. Está agendado para o dia 5 do próximo mês o IPA Day SP, evento que reúne os fãs de lúpulo na Cervejaria Tarantino, a partir das 14h.

Vinte cervejarias já confirmaram presença na próxima edição, incluindo figuras conhecidas, como Dogma, Tank Brewpub, Trilha Cervejaria, Everbrew, Juan Caloto e Goose Island, entre outros.

Versão do estilo india pale ale servida no copo oficial do IPA Day - Marcos Weiske/Divulgação

Ao todo, o evento deve ter 27 rótulos (ano passado foram 26) de india pale ales e suas vertentes —hazy IPA, red IPA, american IPA, black IPA, double IPA, New England IPA, session IPA, cold IPA e por aí vai. Quase metade (13 variações) é de IPAs inéditas, que serão apresentadas ao público pela primeira vez.

Para ter acesso ao evento open bar, os "hop heads", como são conhecido os fãs do estilo lupulado, podem comprar o ingresso pelo site Sympla, por R$ 249.

"Escolhemos as cervejarias mesclando algumas das que possuem os mais icônicos rótulos de IPA do estado com algumas que serão novidades no festival", conta a organizadora Rafa Moschetta.

"A diferença para as edições anteriores foi que os próprios cervejeiros escolheram as cervejas que gostariam de apresentar, trazendo novidades com relação a ingredientes, receitas exclusivas e produtos muito mais frescos, para atender nossos hop heads, que são especialistas em IPAs", completa.

Para comer, o IPA Day SP terá o reforço do Kansas BBQ e do SoukBurguer, com hambúrgueres, do Juanito’s, com empanadas, e da Chimi, especializada em choripan, entre outros quitutes.

Nos Estados Unidos, de acordo com a Brewers Association, 40% das cervejas artesanais vendidas são IPAs, amor que originou o IPA Day, em 2011. No Brasil, o evento começou já no ano seguinte, e a maior festa costuma ser em Ribeirão Preto, onde acontece o IPA Day Brasil (neste ano, em 4 de novembro).

IPA Day SP

Cervejaria Tarantino - R. Miguel Nelson Bechara, 316, Limão, região norte. Dia 5/8: 14h às 22h. Ingr.: R$ 249, no site Sympla (sympla.com.br/evento/ipa-day-sp-2023/1677325)