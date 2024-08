São Paulo

As chinesas Quan Hongchan, 17, e Chen Yuxi, 18, deixaram as redes espantadas com sua sincronicidade durante a prova da plataforma sincronizada 10m feminina em Paris-2024, nesta quarta (31). Com uma pontuação de 359.10, a dupla conquistou a medalha de ouro, terceira nesta modalidade para o país nesta edição das Olimpíadas.

À primeira vista, o vídeo parece mostrar apenas uma pessoa, a sincronização é tanta que é difícil diferenciar as duas atletas em meio ao salto. Um "copia e cola" da vida real.

"Parece um espelho"

Em segundo lugar ficou a dupla Jo Jin Mi e Kim Mi Rae, que levou a primeira medalha nesta modalidade para a Coreia do Norte. O bronze fiou com os britânicos Lois Toulson e Andrea Spendolini Sirieix.

O feito de Quan Hongchan e Chen Yuxi impressiona, mas não era inesperado. A dupla é tri-campeã mundial de salto sincronizado na plataforma de 10m no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, conquistando o ouro em 2022, 2023 e 2024. É a segunda vez que participam das Olimpíadas, e a primeira em que estiveram juntas no topo do pódio.

Quan ganhou ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, no salto de plataforma de 10m individual. Aos 14 anos, quebrou o recorde olímpico com uma nota de 466.20. O salto foi tão bom que uma nova palavra em mandarim foi criada para descrever a performance, que conta com uma técnica que espirra pouquíssima água quando ela entra na piscina.

Yuxi veio em segundo em Tóquio, e ficou com a prata. Ela ganhou ouro na plataforma 10m individual no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, em 2023. Neste ano, em Doha, Quan levou o ouro.

É a 50º medalha de ouro da China para salto ornamental, ultrapassando os Estados Unidos como maior medalhista olímpica. Desde que a modalidade foi introduzida nas Olimpíadas de Sidney em 2000, o país asiático mantém sequência de vitórias. A China mantém liderança no quadro de medalhas em Paris, puxado por 13 ouros. São 27 no total.