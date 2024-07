Buenos Aires

Estou na Argentina, então decidi ajudar os irmãos brasileiros que infestam esta cidade e, muitas vezes, se confundem para pedir comida. Segue um breve glossário para ser usado em restaurantes e estabelecimentos afins.

Isto é um BIFE DE chorizo: se pedir simplesmente chorizo, vai receber linguiça - Rodrigo Azevedo/Divulgação

Batata

Então, "batata" é batata-doce, mas só do tipo de polpa branca. Se a polpa for laranja, se chama boniato. A nossa batata se chama papa.

Boniato

Batata-doce laranja.

Chorizo

No Brasil, temos a mania de abreviar termos. Então, "bife de chorizo" virou apenas "chorizo". Se você pedir apenas chorizo aqui na Argentina, vai receber linguiça.

Estofado

É um ensopado de carne, que pode ser um ragu pedaçudo sobre algum tipo de massa.

Facturas

Esqueça o pagamento do cartão. Na linguagem da comida argentina, "facturas" são o nome genérico dos doces que se comem para acompanhar o café. A factura mais famosa é a medialuna.

Fainá

Massa achatada, feita de farinha de grão-de-bico, que se come com pizza –uma fatia sobre a outra, como se fosse um sanduíche em que a cobertura da pizza é o recheio. É uma adaptação regional de uma preparação genovesa que se chama farinata.

Fileto

Molho para massas que, apesar do nome capcioso, não leva carne. Ele e o tuco são dois tipos de molho de tomate que estão por toda parte em Buenos Aires. Dizem que há diferenças conceituais entre os dois, mas um forasteiro dificilmente perceberá.

Fugazzeta

É um sabor de pizza que nasceu em Buenos Aires. Sem tomate, leva quantidades monumentais de cebola e de mozarela ("muzza"). Se não tiver queijo, é apenas fugazza –e, em alguns lugares, a fugazzeta se chama fugazza com queso. Mas também pode aparecer uma fugazzeta com duas camadas de massa e quejo no meio. Ela é denominada fugazzeta rellena. Uma confusão dos infernos.

Hojaldre

Ao comprar empanadas, você pode se deparar com a seguinte distinção: empanada comum e "con hojaldre" ou "hojaldrada". A empanada con hojaldre é feita na massa folhada.

Locro

Cozido típico argentino, feito com feijão-branco, milho, abóbora, carnes e especiarias. Uma delícia nos dias frios, com um pão bem cascudo e um tinto de qualidade duvidosa no copinho.

Lomo

Não é lombo de porco. É filé mignon bovino.

Medialuna

Nome regional do croissant.

Milanesa napolitana

A rigor, um tremendo de um absurdo geográfico. Na prática, porém, é algo bastante parecido com o nosso bife à parmegiana. Tem algumas diferenças: costuma levar presunto sob a mozarela e, no topo de tudo, rodelas de tomate.

Milanga

Nome curioso para a milanesa, que na argentina abarca dezenas de variações de coisas empanadas e fritas. "Mila" é outro apelido comum.

Mondongo

Caso veja num cardápio e se tente a pedir na vidaloka, aqui vai o aviso: é dobradinha.

Pancho

Cachorro-quente. Diferentemente do que ocorre em outros países de língua espanhola, aqui "perro caliente" não é o nome do pão com salsicha.

Papa

Batata. Volte ao verbete "batata".

Propina

Está tudo bem, ninguém vai querer te corromper. Aqui, "propina" é apenas a gorjeta do garçom. Por sinal, quase nenhuma casa topa incluir esse valor no pagamento em cartão, só com dinheiro vivo. Notas de reais são aceitas e muito bem-vindas.

Provenzal

É uma mistura de alho e salsinha que tempera meia dúzia de comidas argentinas, das papas a la provenzal ao sabor de pizza conhecido por napolitana: molho, queijo, tomate em rodelas e provenzal.

Roast beef

Não é rosbife. Nos açougues argentinos, roast beef é o nome dado ao acém.

Salsicha parrillera

Enquanto "salsicha" significa o mesmo que em português, a salsicha parrillera é uma linguiça fina que se come como aperitivo nos churrascos.

Tuco

Sugo, molho de tomate. Volte ao verbete "fileto".