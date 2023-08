Sabemos que o investimento em Bolsa é um investimento de risco. Como todo investimento de risco, o ideal é aproveitar os momentos em que a probabilidade está a seu favor. Até o momento, você deve estar pensando que eu só falei o que todos sabem. Entretanto, você sabe por que o investimento em Bolsa pode estar a seu favor agora?

Como escrevi ontem, o resultado da aplicação no Ibovespa no longo prazo foi desanimador. Mas, vamos analisar em janelas mais curtas, ou seja, de 12 meses.

Desde agosto de 2003, ou seja, nos últimos 20 anos, calculei os retornos em janelas de 12 meses do Ibovespa e do CDI. Considerando todos os meses com igual probabilidade de ocorrência, na média, você ganharia 111% do CDI em um período de 12 meses, investindo no Ibovespa. Lembro que os resultados de retorno do Ibovespa já incluem o ganho de dividendo também.

Entretanto, esse ganho de 111% do CDI é uma média. Você sabe que o investimento em ações tem risco. Assim, no pior dos casos, o investimento no Ibovespa em 12 meses rendeu -505% do CDI. Ou seja, a bolsa apresentou rendimento negativo 5 vezes pior que o rendimento do CDI na janela anual.

A média também é formada por momentos de alegria. Na melhor janela de 12 meses, considerando todo o intervalo, o retorno do Ibovespa foi de 2130% do CDI. Guarde esse número, pois vou voltar a falar dele mais a frente.

No mês, até ontem, o Ibovespa se desvalorizava 5,7% em agosto. Sabe quantas vezes o Ibovespa caiu mais de 5,5% em um único mês nos últimos 20 anos?

Isso ocorreu em apenas 32 meses dos 240 meses, ou seja, em 13,3% dos meses. Portanto, isso é um evento raro.

Quando calculamos as estatísticas acima de retorno apenas nestes momentos raros, percebemos como os resultados são mais favoráveis.

Portanto, aqueles que investiram por 12 meses no Ibovespa depois de uma queda de mais de 5,5% tiveram resultados, na média, mais expressivos.

Se você se aproveitou de todos os 32 meses e investiu no Ibovespa por 12 meses, a média destas aplicações deu retorno de 149,89% do CDI.

Mesmo investindo somente após as quedas, também, ocorreram momentos desfavoráveis. No pior deles, você teve um retorno relativo de -351,6% do CDI. Entretanto, perceba que esse resultado é melhor que o apresentado acima, quando se usou todo o período.

Para adicionar mais um resultado positivo, vamos avaliar a melhor janela de 12 meses depois do Ibovespa cair mais de 5,5%. A melhor janela de 12 meses dos últimos 20 anos que falamos acima ocorreu justamente após uma queda de mais de 5,5% do Ibovespa.

Sei que muitos se assustam com as desvalorizações. Escrevo justamente para você que pode estar inseguro agora. A mesma cautela que se deve ter na compra, também se deve ter na venda, principalmente, depois que o mercado caiu.

Ainda há muitas incertezas no ambiente internacional e isso pode pesar nos resultados das ações. Assim, não estou dizendo que não há risco de se aplicar em ações agora. Mas, que o momento atual é razoavelmente interessante para se ponderar não vender ou até mesmo fazer algum aporte para aqueles investidores mais agressivos.

