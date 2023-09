Embora neste dia 07 de setembro se comemore o Dia da Independência do Brasil, você pode aproveitar o foco do feriado para planejar sua própria independência. Para isso, vou te ajudar a responder às duas principais questões: quando e como é possível alcançar sua independência?

Com sete respostas, você pode simular como atingir sua independência financeira. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Antes de falar sobre os números, vamos entender qual a importância da independência.

Quando um país não é independente, ele vive sob o comando de um terceiro. Assim, tem suas escolhas reprimidas e seu desenvolvimento contido.

Quando aplicado aos indivíduos, o sentido não é muito diferente.

Independência pode ser entendida como autonomia. Se você é independente, você tem autonomia de escolhas e assim pode se desenvolver mais.

Sempre que escrevo sobre independência financeira, muitos comentam que não é possível ser alcançado. Não os escute, estes são aqueles que estão torcendo pela sua dependência.

Persiga sua independência e quando a alcançar vai entender quão libertador ela é. De fato, no meio do caminho, você já vai começar a sentir esta satisfação.

Então vamos à resposta de como a alcançar. Para isto, o primeiro passo para é traçar um plano.

O planejamento, deve conter pelo menos quatro elementos:

1 – O ponto de partida que é seu patrimônio atual;

2 – O objetivo de patrimônio que vamos já encontrar;

3 – O quanto você deve contribuir periodicamente para alcançar a meta;

4 – A taxa de juros real durante o período de acumulação do patrimônio.

Para calcular o segundo elemento acima, são necessárias três perguntas adicionais:

1 – Qual a renda que você deseja ter para ser independente financeiramente?

2 – Qual o prazo que deseja receber esta renda?

3 – Qual a taxa de juros no período de benefício da renda?

Esse plano vai responder à pergunta, quando você pode atingir sua independência desejada.

Ilustração da planilha de simulação para cálculo do prazo para atingir a independência financeira. - Michael Viriato

Para você chegar à resposta e simular vários cenários, montei uma planilha que você pode baixar no link.

Para simular, basta preencher as células em amarelo na planilha.

No exemplo inicial da planilha, apresentado na figura acima, considero um indivíduo que possui um patrimônio inicial de R$ 50 mil, que pode contribuir mensalmente com R$ 1,5 mil, que pretende viver de renda com R$ 5 mil por 30 anos. No exemplo, considerei uma taxa de juros de IPCA+6% ao ano durante o período de acumulação e de IPCA+5% ao ano no prazo de benefício da renda.

Neste exemplo, o indivíduo atingiria sua independência em 21 anos, ou seja, em 2044.

Para obter esta taxa de juros de IPCA+6% ao ano, o investidor pode, por exemplo, aplicar por meio de CDB dentro da garantia do FGC e ter um baixíssimo risco.

Aproveite o feriado para simular seu plano para a independência financeira e comece ainda esse mês nessa jornada para ganhar sua autonomia de escolhas.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.