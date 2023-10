Dentre os investimentos tradicionais disponíveis para o investidor comum, o índice da Bolsa de tecnologia Nasdaq é o ativo que mais se valoriza neste ano. Ele sobe 20,8% em 2023, depois de cair 33,1% no ano anterior. Quando observamos um movimento como este, costumamos pensar que investir em ativos que caíram muito pode ser uma boa estratégia, pois eles tenderiam a reverter o movimento. Será? Uma coisa eu garanto, você vai se impressionar com o resultado.

Para entender se esta percepção é de fato verdadeira, simulei o resultado da estratégia de investir sempre no pior ativo do ano anterior desde 2011.

Selecionei um universo de 10 ativos tradicionais que o investidor pode aplicar seja por meio de ETF ou fundo de investimento.

Os ativos selecionados foram: CDI, IMAB-5, IMAB-5+, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, Dólar, Ouro, Ibovespa, S&P500 e Nasdaq. Para os menos familiarizados, IMAB-5 e IMAB-5+ são os índices de títulos públicos federais referenciados ao IPCA de vencimento menor que cinco anos e maior que cinco anos, respectivamente.

Por exemplo, o investidor comum poderia ter investido no índice Nasdaq por meio do ETF negociado na B3 com código NASD11. Ele foi o ativo do universo acima com pior desempenho no ano passado.

O resultado da estratégia me surpreendeu e traz duas curiosidades.

Sempre que recebo consulta sobre quais ativos seriam interessantes para se investir com o objetivo de proteção, sou questionado sobre dois em particular. Acho que você já pode imaginar quais são. Ingenuamente, investidores associam a característica de proteção a eles.

Embora tenham esta fama de proteção, curiosamente, estes dois ativos foram os ativos que mais apareceram na listagem de investimento dos últimos 12 anos. Lembre-se que nesta estratégia, se um ativo aparece, quer dizer que ele apresentou pior resultado dentre todos.

A tabela abaixo apresenta a lista de ativos que você investiria em cada ano e o retorno que obteve por investir no respectivo ano. Observe que os ativos ouro e dólar são os dois que mais se repetiram. E são justamente aqueles que carregam a fama de ativos de proteção.

Ano Ativo Retorno 2023 Nasdaq 20,80% 2022 Ibovespa 4,69% 2021 Fundos Imobiliários -2,28% 2020 Dólar 28,93% 2019 S&P500 28,88% 2018 Dólar 17,13% 2017 Dólar 1,50% 2016 Ouro 8,03% 2015 Ouro -13,31% 2014 Ouro -2,19% 2013 Ouro -28,33% 2012 Ibovespa 7,40%

Perceba que na lista só aparecem ativos de risco. Os investimentos de renda fixa e os fundos multimercados foram os únicos que nunca despontaram na categoria de pior do ano desde 2011.

O investidor que adotou esta estratégia desde 2011 obteve um retorno de 72,12% no período. Este retorno foi o segundo pior dentre as rentabilidades individuais dos 10 ativos.

Apenas o ouro perdeu desta estratégia no período. O retorno do ouro nos últimos doze anos foi de apenas 22,5% no período.

Este resultado é importante para desmascarar dois mitos que costumo ouvir com frequência. O primeiro é de que ouro é um ativo para proteção. O segundo é o de que ao comprar quando cai não se perde dinheiro.

Cuidado ao tentar investir em ativos simplesmente porque caíram muito. Esta estratégia não se mostrou vencedora no longo prazo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

