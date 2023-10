Em 30 de dezembro de 2019, o Ibovespa encerrou o ano de 2019 com valorização de 31,6%. Naquele momento, ele era negociado a 115.964 pontos. Agora, faltam menos de três meses para encerrar 2023 e o Ibovespa se encontra em 115.057 pontos. Uma desvalorização de quase 1% em três anos e nove meses. O fator que derrubou recentemente as ações ainda pode atrapalhar o desempenho até o fim do ano. Então, como investir em empresas com menos risco?

O investimento em empresas pode ser feito por meio de ações ou dívida. Muitas vezes a segunda alternativa é melhor. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo ORG XMIT: FW1 - REUTERS

Antes que me perguntem, sim, o retorno acima do Ibovespa já considera os pagamentos de dividendos.

O péssimo desempenho nos últimos anos pode ser justificado por uma série de problemas ocorridos: além da pandemia, seca, inflação elevada, juros altos, baixo crescimento econômico, muito ruído político, dentre outros.

Entretanto, o mundo também passou por vários destes problemas e, no mesmo período, o índice MSCI ACWI que engloba 23 países desenvolvidos e 24 emergentes se valorizou 45,1%.

Neste momento, muitos investidores apostam todas as suas fichas na queda de taxa de juros brasileira como o elemento impulsionador para que o Ibovespa saia do atoleiro.

Entretanto, esse elemento pode não ser suficiente se o movimento que vem ocorrendo nas taxas de juros americanas persistir.

Nos últimos seis meses, a taxa de juros americana de 10 anos saiu de 3,34% ao ano para 4,70% ao ano.

Alguns estrategistas alertam que ela pode alcançar 5% ao ano até o fim do ano com o volume de emissões que o governo americano deve fazer e com a ausência de compradores usuais, como o próprio FED (Banco Central americano).

Se esse movimento de alta realmente persistir até o fim do ano, a tão sonhada recuperação da Bolsa brasileira pode ser novamente adiada e podemos completar 4 anos nos mesmos 115 mil pontos, ou seja, sem sair do lugar.

Não estou dizendo que não se deva ter ações brasileiras em carteira. Sem dúvida, 4 anos sem retorno é muito, mas o horizonte de investimento em ações deve ser maior. Adicionalmente, existem perspectivas positivas nos próximos anos se reformas forem aprovadas.

Entretanto, se você se expôs além do que seu perfil de investidor recomenda, avalie ajustar a posição e aproveitar as taxas de juros mais altas que ainda existem.

Lembre-se, você pode investir em uma empresa por meio das ações ou de dívida.

Neste momento, quando você investe por meio de dívida, você pode garantir um pagamento de juros fixo e isso pode ser melhor que correr o risco do sobe e desce das ações.

Atualmente, é possível ganhar um juro real de 6,5% ao ano isento de IR em empresas de capital aberto em Bolsa. Essa rentabilidade equivale a um retorno real de 8,4% ao ano bruto de IR. Esse retorno é 52,7% superior ao retorno real que o Ibovespa proporcionou nos últimos 20 anos.

Portanto, lembre-se, você não precisa correr o risco da volatilidade de ações para ter retornos maiores que o de ações. O investimento em dívida de boas empresas e de forma bem diversificada, como se deve fazer com ações, pode proporcionar ganhos expressivos no longo prazo e com menor volatilidade de preços.

Convite: Se você quer entender mais a fundo as oportunidades no mercado de renda fixa, participe comigo de uma palestra ao vivo com o diretor-executivo e gestor responsável pela estratégia de Crédito Privado da ARX Investimentos nesta terça-feira (03/10) às 18 horas. Se inscreva aqui.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.