Poupar não é uma atividade simples. Consumir tudo o que se ganha ou até mais é bem mais fácil e prazeroso. Entretanto, enfrentar o desgaste de abdicar do consumo sem obter os benefícios do investimento adequado acaba levando muitos a se frustrarem com investimentos e não acreditarem que podem ter uma boa aposentadoria.

independência financeira - news carreiras - unsplash

Foi pensando em ajudar os leitores com seus desafios em finanças pessoais e investimentos que a Folha de São Paulo lançou a série: Comento seu Dinheiro.

Nesta série, eu vou comentar e esclarecer os desafios dos leitores.

Aqueles que me acompanham, sabem que faço um pouco disso aqui no De Grão em Grão, mas agora vamos nos aprofundar ainda mais em sua dúvida.

Ela vai ser mais customizada para você. Para isso, preciso dos detalhes de sua dúvida.

Quanto mais detalhes, mais customizada será a resposta. Vou proporcionar um verdadeiro planejamento financeiro esclarecendo os primeiros passos ou o caminho que você deveria tomar.

Não se preocupe com o sigilo, pois seu nome completo não será divulgado.

Para enviar sua dúvida, há duas formas:

I – Você pode me enviar um e-mail descrevendo o problema e colocando no título: Comente meu dinheiro;

II – Alternativamente, pode preencher o formulário no link.

O segundo artigo da série já está disponível.

Neste caso, descrevo como um professor de ensino médio com renda de R$ 7 mil pode construir um patrimônio capaz de complementar sua aposentadoria em mais de R$ 4 mil mensais a valores de hoje.

No artigo, explico quatro passos necessários para construção desse patrimônio. Também, criei uma planilha simplificada (link) que apresenta um plano financeiro simplificado que descreve a evolução dos investimentos de Renan em cada ano.

Confira o plano para o professor Renan no segundo artigo da série Comento seu Dinheiro.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.